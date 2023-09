Sebastian Frotscher meilleur supersportif allemand

L'année dernière déjà, Sebastian Frotscher était un candidat aux premières places de l'IRRC Supersport. Cette saison, le Thuringien a encore amélioré ses performances et a terminé le championnat à la quatrième place, en tant que meilleur Allemand.

L'année dernière, Sebastian Frotscher était encore dans l'ombre de son coéquipier Thomas "Ziesel" Walther, qui a livré des résultats de premier plan à la chaîne dans l'International Road Racing Championship (IRRC) Supersport. En tant que troisième du championnat, il comptait automatiquement parmi les prétendants au titre pour 2024, mais le Thuringien, apprécié de tous, est décédé de manière inattendue dans la nuit du 30 septembre.

"Les traces que mon coéquipier m'a laissées étaient sacrément grandes", déclare Frotscher de l'équipe Schleizer Dreieck en revenant sur le début de l'IRRC. Mais l'électricien de 41 ans, originaire de la paisible ville d'Oettersdorf dans le district de Saale-Orla, allait se révéler être le digne successeur cette année.

Jusqu'à la dernière course sur le Frohburger Dreieck, le pilote Yamaha avait encore toutes les chances de terminer l'année à la troisième place derrière les dominateurs Marek Červený et Jorn Hamberg, mais il s'est finalement classé à la quatrième place finale. "La troisième place aurait été un gros coup, mais je suis aussi plus que satisfait de la quatrième place. J'ai prouvé que j'étais à la hauteur d'Ilja Caljouw".

"Ma force a certainement été la constance. Je n'ai pas eu un seul problème technique et je ne suis jamais tombé. Rico Vetter et moi sommes les seuls à avoir réussi à terminer dans les points à toutes les courses. Cela n'a été possible que parce que mon équipe a parfaitement travaillé en arrière-plan tout au long de la saison".

"En tant que quatrième du championnat, il faut bien sûr se fixer des objectifs plus élevés. L'année prochaine, je serai de nouveau au départ de l'IRRC Supersport et je viserai bien sûr une place dans le top 3. Du point de vue du pilotage, la limite est atteinte, c'est pourquoi j'ai décidé d'investir côté moteur pour l'année prochaine. Contrairement à mes concurrents, j'ai roulé avec une moto presque de série".

Les courses internationales sur route comme le North West 200, le Tourist Trophy ou le Manx Grand Prix ne sont pas un sujet de préoccupation pour Frotscher. "À plus de 40 ans, cela n'a plus de sens. Il faut quelques années pour y être rapide et sûr, ce train est parti pour moi", explique le Thuringien, qui est fier d'avoir terminé l'IRRC Supersport 2023 en tant que meilleur Allemand, conscient de ses limites.

À Frohburg, les jalons ont déjà été posés pour 2024. "Nous sommes d'accord pour que je prenne le départ l'année prochaine pour l'équipe Schleizer Dreieck. Un pilote a besoin d'une bonne équipe pour être performant et je peux affirmer en avoir une derrière moi".

IRRC Supersport, Frohburg

Résultat de la course 1

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 tours. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 6,913 sec de retard. 3. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9,497 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7. Petr Najman (CZ), Yamaha. 8. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10. Gary Johnson (GB), Triumph. En outre : 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 14. Robert Rohde (D)*, Honda. 18. Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19. Andreas Jochum (D), Yamaha. 22. Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26. Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilote invité (pas de points)

Résultat de la course 2

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 tours. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 4,898 sec de retard. 3. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6. Petr Najman (CZ), Yamaha. 7. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9. Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10. Anssi Koski (FIN), Suzuki. En outre : 12. Rico Vetter (D), Kawasaki. 15. Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17. Andreas Jochum (D), Yamaha. 18. Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22. Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilote invité (pas de points)

Classement final IRRC Supersport après 12 courses

1. Marek Červený (CZ), 230 points. 2. Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3. Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4. Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5. Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6. Rico Vetter (D), 98,5. 7. Anssi Koski (FIN), 90. 8. Mauro Poncini (CH), 75,5. 9. Petr Najman (CZ), 70. 10. Thomas Wendel (D), 64,5. En outre : 15. Andreas Jochum (D), 37,5. 16. Matthieu Pauchard (CH), 27.