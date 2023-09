Sebastian Frotscher miglior supersportivo tedesco

Sebastian Frotscher era già in lizza per i primi posti nell'IRRC Supersport l'anno scorso. In questa stagione, il turingio è riuscito a migliorarsi ancora una volta e ha concluso il campionato come miglior tedesco al quarto posto.

L'anno scorso, Sebastian Frotscher era ancora oscurato dal suo compagno di squadra Thomas "Ziesel" Walther, che ha ottenuto i migliori risultati nell'International Road Racing Championship (IRRC) Supersport. Essendo terzo in campionato, era automaticamente tra i pretendenti al titolo per il 2024, ma il sempre popolare turingio è morto del tutto inaspettatamente nella notte del 30 settembre.

"Le scarpe che il mio compagno di squadra mi ha lasciato erano piuttosto grandi", dice Frotscher del Team Schleizer Dreieck, ripensando all'inizio dell'IRRC. Ma il 41enne elettricista della tranquilla cittadina di Oettersdorf, nel distretto di Saale-Orla, si è dimostrato un degno successore quest'anno.

Fino all'ultima gara al Frohburger Dreieck, il pilota della Yamaha aveva ancora le migliori possibilità di concludere l'anno al terzo posto, dietro ai dominatori Marek Červený e Jorn Hamberg, ma alla fine è arrivato il quarto posto finale. "Il terzo posto sarebbe stato un grande risultato, ma sono più che soddisfatto anche del quarto posto. Ho dimostrato di essere alla pari con Ilja Caljouw".

"Il mio punto di forza è stato sicuramente la costanza. Non ho avuto alcun difetto tecnico e non sono mai caduto. Solo io e Rico Vetter siamo riusciti a finire a punti in tutte le gare. Questo è stato possibile solo perché la mia squadra ha lavorato perfettamente in background per tutto il tempo".

"Con il quarto posto in campionato, bisogna porsi obiettivi più alti, ovviamente. L'anno prossimo gareggerò di nuovo nell'IRRC Supersport e ovviamente punterò a un piazzamento tra i primi tre. Dal punto di vista del pilota, il limite è stato raggiunto, quindi ho deciso di investire nel motore per il prossimo anno. A differenza dei miei concorrenti, ho guidato una moto quasi di serie".

Le gare internazionali su strada come la North West 200, il Tourist Trophy o il Manx Grand Prix non sono un problema per Frotscher. "Da quarantenne, non ha più senso. Per essere veloce e sicuro lì hai bisogno di qualche anno, quel treno è salpato per me", è consapevole dei suoi limiti il turingio, orgoglioso di aver concluso l'IRRC Supersport 2023 come miglior tedesco.

A Frohburg è già stata tracciata la rotta per il 2024. "Siamo d'accordo, gareggerò anche l'anno prossimo per il Team Schleizer Dreieck. Un pilota ha bisogno di una buona squadra per poter essere performante e io posso dire di averne una alle spalle".

IRRC Supersport, Frohburg

Risultato gara 1

1° Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 giri. 2° Marek Červený (CZ), Triumph, 6,913 sec. 3° Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9,497 sec. 4° Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5° Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6° Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7° Petr Najman (CZ), Yamaha. 8° Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9° Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10° Gary Johnson (GB), Triumph. Inoltre: 11° Rico Vetter (D), Kawasaki. 14° Robert Rohde (D)*, Honda. 18° Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19° Andreas Jochum (D), Yamaha. 22° Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26. Dirk Walter (D), Triumph.

*Piloti ospiti (senza punti)

Risultato gara 2

1° Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 giri. 2° Marek Červený (CZ), Triumph, 4,898 sec. 3° Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 sec. 4° Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5° Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6° Petr Najman (CZ), Yamaha. 7° Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8° Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9° Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10° Anssi Koski (FIN), Suzuki. Inoltre: 12° Rico Vetter (D), Kawasaki. 15° Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17° Andreas Jochum (D), Yamaha. 18° Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22° Dirk Walter (D), Triumph.

*Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Supersport dopo 12 gare

1° Marek Červený (CZ), 230 punti. 2° Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3° Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4° Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5° Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6° Rico Vetter (D), 98,5. 7° Anssi Koski (FIN), 98,5. Anssi Koski (FIN), 90. 8° Mauro Poncini (CH), 75,5. 9° Petr Najman (CZ), 70. 10° Thomas Wendel (D), 64,5. Inoltre: 15° Andreas Jochum (D), 37,5. 16° Matthieu Pauchard (CH), 27.