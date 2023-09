Sebastian Frotscher melhor superdesportista alemão

Sebastian Frotscher já era um candidato aos lugares cimeiros no IRRC Supersport no ano passado. Esta época, o Turíngio conseguiu melhorar mais uma vez e terminou o campeonato como o melhor alemão, em 4º lugar.

No ano passado, Sebastian Frotscher foi ainda ofuscado pelo seu companheiro de equipa Thomas "Ziesel" Walther, que obteve os melhores resultados no International Road Racing Championship (IRRC) Supersport. Em terceiro lugar no campeonato, estava automaticamente entre os candidatos ao título de 2024, mas o sempre popular turíngio morreu inesperadamente na noite de 30 de setembro.

"Os sapatos que o meu colega de equipa me deixou eram muito grandes", diz Frotscher, da Team Schleizer Dreieck, olhando para o início do IRRC. Mas o eletricista de 41 anos da pacata cidade de Oettersdorf, no distrito de Saale-Orla, viria a revelar-se um digno sucessor este ano.

Até à última corrida no Frohburger Dreieck, o piloto da Yamaha ainda tinha as melhores hipóteses de terminar o ano no terceiro lugar, atrás dos dominadores Marek Červený e Jorn Hamberg, mas no final foi o quarto lugar final. "O terceiro lugar teria sido um grande número, mas também estou mais do que satisfeito com o quarto lugar. Provei que estou a par de Ilja Caljouw".

"O meu ponto forte foi certamente a consistência. Não tive um único defeito técnico e nunca caí. Apenas Rico Vetter e eu conseguimos terminar nos pontos em todas as corridas. Isso só foi possível porque a minha equipa trabalhou perfeitamente em segundo plano durante todo o tempo."

"Como quarto classificado no campeonato, é claro que temos de estabelecer objectivos mais ambiciosos. No próximo ano vou voltar a competir no IRRC Supersport e, claro, tenho como objetivo terminar no top-3. Em termos de pilotos, o limite foi atingido, pelo que decidi investir no motor para o próximo ano. Ao contrário dos meus concorrentes, tenho andado com uma moto quase stock".

As corridas internacionais de estrada, como o North West 200, o Tourist Trophy ou o Manx Grand Prix, não são um problema para Frotscher. "Com 40 e tal anos, já não faz sentido. São precisos alguns anos para se ser rápido e seguro lá, esse comboio já partiu para mim", diz o turíngio, que se orgulha de ter terminado o IRRC Supersport 2023 como o melhor alemão, consciente das suas limitações.

Em Frohburg, o rumo já está traçado para 2024. "Estamos de acordo, também vou competir pela equipa Schleizer Dreieck no próximo ano. Um piloto precisa de uma boa equipa para poder ter um bom desempenho e eu posso afirmar que tenho uma atrás de mim."

IRRC Supersport, Frohburg

Resultado corrida 1

1º Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 voltas. 2º Marek Červený (CZ), Triumph, 6,913 seg. 3º Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9,497 seg. 4º Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5º Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6º Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7º Petr Najman (CZ), Yamaha. 8º Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9º Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10º Gary Johnson (GB), Triumph. Também: 11º Rico Vetter (D), Kawasaki. 14º Robert Rohde (D)*, Honda. 18º Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19º Andreas Jochum (D), Yamaha. 22º Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26º Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilotos convidados (sem pontos)

Resultado corrida 2

1º Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 voltas. 2º Marek Červený (CZ), Triumph, 4,898 seg. 3º Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +6,555 seg. 4º Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5º Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 6º Petr Najman (CZ), Yamaha. 7º Mauro Poncini (CH), Yamaha. 8º Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9º Romain Cleaz-Savoyen (F), Kawasaki. 10º Anssi Koski (FIN), Suzuki. Também: 12º Rico Vetter (D), Kawasaki. 15º Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 17º Andreas Jochum (D), Yamaha. 18º Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 22º Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilotos convidados (sem pontos)

Classificação final IRRC Supersport após 12 corridas

1º Marek Červený (CZ), 230 pontos. 2º Jorn Hamberg (NL), 222,5. 3º Ilja Caljouw (NL), 137,5. 4º Sebastian Frotscher (D), 130,5. 5º Romain Cleaz-Savoyen (F), 99. 6º Rico Vetter (D), 98,5. 7º Anssi Koski (FIN), 98,5. Anssi Koski (FIN), 90. 8º Mauro Poncini (CH), 75.5. 9º Petr Najman (CZ), 70. 10º Thomas Wendel (D), 64.5. Mais: 15º Andreas Jochum (D), 37.5. 16º Matthieu Pauchard (CH), 27.