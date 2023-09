Patrick Hoff (BMW): Del IRRC al Tourist Trophy

El IRRC Superbike quedó firmemente en manos de los pilotos de habla alemana en 2023. Mientras que Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) fue el primer suizo en ganar el campeonato y el alemán Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) terminó esta temporada en segundo lugar, hubo una gran sorpresa en el tercer puesto de la clasificación general.

Como octavo clasificado en el IRRC Superbike del año pasado, la evolución de Patrick Hoff, del Team Neumann Racing, hasta convertirse en un piloto puntero no era previsible. El piloto alemán de BMW también empezó el año con cautela en Hengelo, pero fue capaz de mejorar enormemente en el transcurso del campeonato. De repente, estaba luchando por los tres primeros puestos a la par de los favoritos. En el 100º aniversario de la Schleizer Dreieck, de todos los lugares, incluso consiguió el máximo de puntos.

Hasta la final de Frohburg, tenía incluso una posibilidad teórica de acabar segundo. "Personalmente, esperaba terminar en el podio al menos una vez", admitió Hoff a SPEEDWEEK.com. "Desgraciadamente, no pude marcar un tiempo realmente bueno en la calificación, por lo que ya estaba claro que sería difícil desde la segunda fila. Así fue en la carrera. Perdí demasiado tiempo detrás de Lukas, especialmente en la segunda carrera. El tren de cabeza ya se había ido para entonces".

Después de doce carreras, el piloto de Franconia, que pronto cumplirá 33 años, sólo estaba a 31 puntos del pentacampeón del IRRC de Superbike, Grams. "En general, puedo estar satisfecho con la temporada, pero lo que realmente me afecta es que no he subido al podio ni una sola vez por culpa de los pilotos invitados".

Lo que viene ahora para él está escrito en las estrellas. "Lo principal son las carreras del Tourist Trophy en la Isla de Man y el Gran Premio de Macao. Todo lo demás ya se verá. También podría interesarme la Copa Pro Superstock, pero sólo si hay patrocinadores. Sin patrocinadores no podré hacer nada el año que viene. Esta temporada ha sido económicamente al límite. Creo que soy el único que paga todo en privado por adelantado".

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado Carrera 1

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 vueltas. 2º Didier Grams (D), BMW, +0,926 seg. 3º Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 seg. 4º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Markus Karlsson (S), BMW. 8º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9º Laurent Hoffmann (B), BMW. 10º Nico Müller (D), BMW. También: 13º Udo Reichmann (D)*, BMW. 14º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18º Christoph Kreller (D), BMW. 19º René Grundei (D), Kawasaki. 20º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23º Florian Astner (A), BMW. 25º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos invitados (sin puntos)

Resultado carrera 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 vueltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 s. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 s. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. También: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º René Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos invitados (sin puntos)

Clasificación final IRRC Superbike tras 12 carreras

1. Maurer, 262 puntos. 2.Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. También: 12. Olivier Astner, 50. 15º. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.