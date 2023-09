Patrick Hoff (BMW) : de l'IRRC au Tourist Trophy

En 2023, l'IRRC Superbike était fermement entre les mains des pilotes germanophones. Alors que Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) est devenu le premier Suisse à remporter le championnat et que l'Allemand Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) a terminé la saison à la deuxième place, la troisième place du classement général a constitué une surprise de taille.

Huitième de l'IRRC Superbike l'année dernière, rien ne laissait présager l'évolution de Patrick Hoff, du Team Neumann Racing, vers un statut de pilote de haut niveau. Le pilote allemand de BMW a débuté l'année à Hengelo avec prudence, mais il a su s'améliorer au cours du championnat. Soudain, il s'est battu à armes égales avec les favoris pour des places dans le top 3. Il a même obtenu le maximum de points pour la célébration du centenaire sur le Schleizer Dreieck.

Jusqu'à la finale à Frohburg, il avait même encore une chance théorique d'obtenir la deuxième place finale. "Personnellement, j'avais déjà espéré monter au moins une fois sur le podium", a avoué Hoff à SPEEDWEEK.com. "Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser un bon temps lors des qualifications et il était donc déjà clair que ce serait difficile depuis la deuxième ligne. C'est ce qui s'est passé en course. J'ai perdu trop de temps derrière Lukas, surtout dans la deuxième course. Le train devant était déjà parti".

Un podium virtuel a été décroché à huit reprises et, après douze courses, il ne manquait que 31 points à l'Allemand de bientôt 33 ans, originaire de Franconie, pour rattraper Grams, quintuple champion de Superbike IRRC. "Dans l'ensemble, je peux être satisfait de la saison, mais ce qui me préoccupe vraiment, c'est qu'à cause des pilotes invités, je ne suis pas vraiment monté une seule fois sur le podium".

La suite des événements pour lui n'est pas encore connue. "L'essentiel est de se concentrer sur les courses du Tourist Trophy sur l'île de Man et sur le Grand Prix de Macao. Pour le reste, on verra. Je serais éventuellement intéressé par la Pro Superstock Cup, mais seulement s'il y a des sponsors. Mais sans sponsors, je ne pourrai rien faire l'année prochaine. Cette saison a été financièrement au-dessus de la limite. Je pense que je suis le seul à tout payer en privé devant".

IRRC Superbike, Frohburg

Résultat course 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec de plus. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. En outre : 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Résultat de la course 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. En outre : 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)

Classement final IRRC Superbike après 12 courses

1. Maurer, 262 points. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. En outre : 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.