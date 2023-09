Patrick Hoff (BMW): dall'IRRC al Tourist Trophy

L'IRRC Superbike è stato saldamente nelle mani dei piloti di lingua tedesca nel 2023. Mentre Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) è stato il primo svizzero a vincere il campionato e il tedesco Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) ha concluso la stagione al secondo posto, c'è stata una grande sorpresa al terzo posto della classifica generale.

L'ottavo posto nell'IRRC Superbike dell'anno scorso, lo sviluppo di Patrick Hoff del Team Neumann Racing in un pilota di punta non era prevedibile. Anche il pilota tedesco della BMW ha iniziato l'anno con cautela a Hengelo, ma è riuscito a migliorare notevolmente nel corso del campionato. Improvvisamente, si è trovato a lottare per i primi tre posti alla pari con i favoriti. In occasione del 100° anniversario dello Schleizer Dreieck, tra tutti i luoghi, ha persino ottenuto il massimo dei punti.

Fino alla finale di Frohburg, aveva persino una possibilità teorica di arrivare secondo. "Personalmente, speravo di finire sul podio almeno una volta", ha ammesso Hoff a SPEEDWEEK.com. "Purtroppo non sono riuscito a fare un tempo veramente buono in qualifica e quindi era già chiaro che sarebbe stato difficile partire dalla seconda fila. E così è stato anche in gara. Ho perso troppo tempo dietro a Lukas, soprattutto nella seconda gara. A quel punto il treno dei primi era già sparito".

Otto volte sul podio virtuale, dopo dodici gare il 33enne della Franconia è a soli 31 punti dal cinque volte campione IRRC Superbike Grams. "Nel complesso, posso essere soddisfatto della stagione, ma ciò che mi preoccupa davvero è che non sono salito sul podio nemmeno una volta a causa dei piloti ospiti".

La prossima stagione per lui è scritta nelle stelle. "L'attenzione principale è rivolta alle gare del Tourist Trophy sull'Isola di Man e al Gran Premio di Macao. Tutto il resto si vedrà. Potrei anche essere interessato alla Pro Superstock Cup, ma solo se ci saranno degli sponsor. Senza sponsor non potrò fare nulla l'anno prossimo. Questa stagione è stata finanziariamente al di sopra del limite. Credo di essere l'unico a pagare tutto privatamente in anticipo".

IRRC Superbike, Frohburg

Risultato Gara 1

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, +0,926 sec. 3° Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Markus Karlsson (S), BMW. 8° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9° Laurent Hoffmann (B), BMW. 10° Nico Müller (D), BMW. Inoltre: 13° Udo Reichmann (D)*, BMW. 14° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18° Christoph Kreller (D), BMW. 19° Rene Grundei (D), Kawasaki. 20° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23° Florian Astner (A), BMW. 25° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Risultato gara 2

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec. 3° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4° Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8° Markus Karlsson (S), BMW. 9° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10° Luca Gottardi (I), BMW. Inoltre: 11° Nico Müller (D), BMW. 12° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19° Florian Astner (A), BMW. 21° Christoph Kreller (D), BMW. 22° Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)

Classifica finale IRRC Superbike dopo 12 gare

1. Maurer, 262 punti. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Anche: 12. Astner, 50. 16. Olivier Manx, 50. Astner, 50. 16° Olivier Lupberger (CH), 22. 18° Grundei, 15. 19° Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21° Kreller, 9. 22° Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26° Paul Manx (D), 6. 27° Reinhard Strack (D), 4.