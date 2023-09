Patrick Hoff (BMW): Do IRRC para o Troféu Turista

O IRRC Superbike esteve firmemente nas mãos dos pilotos de língua alemã em 2023. Enquanto Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) foi o primeiro suíço a vencer o campeonato e o alemão Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) terminou esta época em segundo lugar, houve uma grande surpresa no terceiro lugar da classificação geral.

O oitavo classificado no IRRC Superbike do ano passado, a evolução de Patrick Hoff da Team Neumann Racing para um piloto de topo não era previsível. O piloto alemão da BMW também começou o ano de forma cautelosa em Hengelo, mas foi capaz de melhorar muito ao longo do campeonato. De repente, estava a lutar pelas três primeiras posições a par dos favoritos. No 100º aniversário do Schleizer Dreieck, entre todos os lugares, ele até marcou o máximo de pontos.

Até à final em Frohburg, tinha mesmo uma hipótese teórica de terminar em segundo lugar. "Pessoalmente, tinha esperança de terminar no pódio pelo menos uma vez", admitiu Hoff ao SPEEDWEEK.com. "Infelizmente, não consegui fazer um bom tempo na qualificação e, por isso, já estava claro que seria difícil a partir da linha 2. Foi assim que aconteceu na corrida. Perdi demasiado tempo atrás do Lukas, especialmente na segunda corrida. O comboio da frente já tinha desaparecido nessa altura".

Oito vezes houve um pódio virtual e, após doze corridas, o jovem de 33 anos da Franconia ficou a apenas 31 pontos do pentacampeão do IRRC Superbike, Grams. "No geral, posso estar satisfeito com a época, mas o que realmente me chateia é o facto de não ter subido ao pódio uma única vez por causa dos pilotos convidados."

O que se segue para ele está escrito nas estrelas. "O foco principal são as corridas do Troféu Turista na Ilha de Man e o Grande Prémio de Macau. Tudo o resto será visto. Também posso estar interessado na Taça Pro Superstock, mas só se houver patrocinadores. Sem patrocinadores não poderei fazer nada no próximo ano. Esta época ultrapassou os limites financeiros. Penso que sou o único a pagar tudo em privado à cabeça."

IRRC Superbike, Frohburg

Resultado Corrida 1

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, +0,926 seg. 3º Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 seg. 4º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Markus Karlsson (S), BMW. 8º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9º Laurent Hoffmann (B), BMW. 10º Nico Müller (D), BMW. Também: 13º Udo Reichmann (D)*, BMW. 14º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18º Christoph Kreller (D), BMW. 19º Rene Grundei (D), Kawasaki. 20º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23º Florian Astner (A), BMW. 25º Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27º Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Resultado corrida 2

1º David Datzer (D)*, BMW, 10 voltas. 2º Didier Grams (D), BMW, 0,657 seg. 3º Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 seg. 4º Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5º Patrick Hoff (D), BMW. 6º Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7º Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8º Markus Karlsson (S), BMW. 9º Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10º Luca Gottardi (I), BMW. Também: 11º Nico Müller (D), BMW. 12º Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16º Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17º Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19º Florian Astner (A), BMW. 21º Christoph Kreller (D), BMW. 22º Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotos convidados (sem pontos)

Classificação final IRRC Superbike após 12 corridas

1. Maurer, 262 pontos. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Também: 12. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.