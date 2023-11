Florian Astner : "Le Tourist Trophy serait un rêve".

C'est en regardant des vidéos du Tourist Trophy sur l'île de Man et du Grand Prix de Macao que Florian Astner a eu son premier contact avec la course sur route. Cela a déclenché en lui le désir d'imiter les grands de la course sur route. L'année précédente, il s'est présenté pour la première fois sur la ligne de départ d'une course sur route. "Des amis à moi étaient déjà venus plusieurs fois à Hořice en tant que spectateurs. C'est ainsi que j'ai découvert ce circuit", se souvient Astner de sa première expérience sur un circuit naturel.

"Courir à Hořice était une sensation indescriptible. L'atmosphère, les pilotes et tout ce qui se trouvait autour étaient tout simplement fascinants. C'est là que j'ai rencontré David Datzer en personne, alors qu'avant je ne le connaissais que par des vidéos et Facebook. Il m'a donné quelques conseils. Comme il y avait beaucoup d'inscriptions pour la course de l'International Road Racing Championship à Hořice, il a tout fait pour que j'obtienne une place de départ. Après cet événement, il était alors clair que je voulais courir toute la saison IRRC en 2023".

Bien qu'il s'agisse cette année de sa saison rookie en IRRC Superbike, ce père d'un fils de 27 ans peut se targuer de quelques résultats tout à fait honorables. "La saison s'est plutôt bien déroulée de mon point de vue. J'ai pu entrer dans les points à presque chaque course et j'ai également obtenu quelques résultats dans le top 10 du classement IRRC. Comme il n'y a souvent que deux entraînements chronométrés lors de nombreuses manifestations, il n'a pas été facile pour un débutant comme moi de se qualifier pour les courses sans même connaître le circuit".

Après avoir terminé douzième au classement final de la catégorie reine de l'International Road Racing Championship, le pilote BMW de Basse-Autriche s'est fixé des objectifs pour la saison à venir. "Je suis convaincu que l'année prochaine, je peux faire mieux sur tous les circuits. Je prévois de participer à nouveau à l'IRRC et au North West 200. Je suis actuellement en train de me renseigner pour pouvoir tout planifier et coordonner afin de pouvoir concilier tout cela avec mon travail et ma famille".

Le technicien en fibre de verre a pour projet à long terme de participer au Tourist Trophy sur l'île de Man et à la course sur invitation de Macao. "J'ai regardé d'innombrables vidéos de ces courses. Prendre le départ de ces événements serait bien sûr un rêve ! Mais sans aucun sponsoring, c'est assez difficile à réaliser".

Classement final IRRC Superbike après 12 courses

1. Maurer, 262 points. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. En outre : 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.