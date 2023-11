Florian Astner: "Il Tourist Trophy sarebbe un sogno".

Il primo contatto di Florian Astner con le corse su strada è avvenuto attraverso i video del Tourist Trophy sull'Isola di Man e del Gran Premio di Macao. Questo ha scatenato in lui il desiderio di emulare i grandi delle corse su strada. L'anno precedente è stata la prima volta che si è presentato sulla linea di partenza di una corsa su strada. "I miei amici sono stati spesso spettatori a Hořice. È così che sono venuto a conoscenza di questo tracciato", ricorda Astner la sua prima volta su una pista naturale.

"Correre a Hořice è stata una sensazione indescrivibile. L'atmosfera, i piloti e tutto il resto erano semplicemente affascinanti. Lì ho anche conosciuto personalmente David Datzer, che prima conoscevo solo attraverso i video e Facebook. Mi ha anche dato alcuni consigli. Poiché c'erano molte iscrizioni per la gara dell'International Road Racing Championship a Hořice, ha fatto in modo che ottenessi un posto in griglia. Dopo quell'evento, è stato chiaro che volevo correre l'intera stagione IRRC nel 2023".

Anche se quest'anno è stata la sua prima stagione nell'IRRC Superbike, il 27enne padre di un figlio può vantare risultati di tutto rispetto. "La stagione è andata piuttosto bene dal mio punto di vista. Sono riuscito a finire a punti in quasi tutte le gare e ho ottenuto anche alcuni risultati nella top 10 della classifica IRRC. Dato che spesso in molti eventi ci sono solo due sessioni di prove cronometrate, non è stato facile per un novellino come me qualificarsi per le gare senza conoscere la pista".

Dopo essersi classificato dodicesimo nella classifica finale della classe regina dell'International Road Racing Championship, il pilota BMW della Bassa Austria ha già gli occhi puntati sulla prossima stagione. "Sono convinto che l'anno prossimo sarò in grado di fare un salto di qualità su ogni pista. Il piano è di correre di nuovo l'IRRC e anche la North West 200. Mi sto informando per pianificare e coordinare tutto in modo da poter incastrare il tutto con il lavoro e la famiglia".

Come progetto a lungo termine, l'ingegnere della vetroresina ha puntato a partecipare al Tourist Trophy sull'Isola di Man e alla gara ad inviti di Macao. "Ho guardato innumerevoli video di queste gare. Gareggiare in questi eventi sarebbe un sogno, ovviamente! Senza alcuna sponsorizzazione, però, è piuttosto difficile da realizzare".

Classifica finale IRRC Superbike dopo 12 gare

1° Maurer, 262 punti. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Anche: 12. Astner, 50. Astner, 50. 16° Olivier Lupberger (CH), 22. 18° Grundei, 15. 19° Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21° Kreller, 9. 22° Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26° Paul Manx (D), 6. 27° Reinhard Strack (D), 4.