Florian Astner: "O Troféu Turista seria um sonho".

Com o décimo segundo lugar na sua época de estreia no IRRC Superbike, o austríaco Florian Astner foi bastante convincente. Para além do IRRC, a participação no North West 200 também está planeada para 2024.

O primeiro contacto de Florian Astner com as corridas de estrada foi através de vídeos do Tourist Trophy na Ilha de Man e do Grande Prémio de Macau. Isso despertou nele o desejo de imitar os grandes nomes das corridas de estrada. No ano anterior, foi a primeira vez que se apresentou na linha de partida de uma corrida de estrada. "Os meus amigos foram muitas vezes espectadores em Hořice. Foi assim que tomei conhecimento desta pista", recorda Astner da sua primeira vez numa pista de corrida natural.

"Correr em Hořice foi uma sensação indescritível. O ambiente, os pilotos e tudo à volta era simplesmente fascinante. Lá também fiquei a conhecer pessoalmente o David Datzer, antes disso só o conhecia através de vídeos e do Facebook. Ele também me deu algumas dicas. Como havia muitas inscrições para a corrida do International Road Racing Championship em Hořice, ele garantiu que eu conseguisse um lugar na grelha. Depois desse evento, ficou claro que eu queria correr toda a temporada do IRRC em 2023."

Apesar de este ano ter sido a sua época de estreia no IRRC Superbike, o pai de um filho, de 27 anos, pode apontar para alguns resultados bastante respeitáveis. "A época correu bastante bem do meu ponto de vista. Consegui terminar nos pontos em quase todas as corridas e também consegui alguns resultados no top 10 da classificação do IRRC. Como muitas vezes só há duas sessões de treinos cronometrados em muitos eventos, não foi fácil para um recém-chegado como eu qualificar-se para as corridas sem conhecimento da pista."

Depois de terminar em décimo segundo lugar na classificação final da classe rainha do Campeonato Internacional de Corridas de Estrada, o piloto da BMW da Baixa Áustria tem os olhos postos na próxima época. "Estou convencido de que, no próximo ano, poderei dar um passo em frente em todas as pistas. O plano é voltar a correr no IRRC e também no North West 200. Estou atualmente a obter informações sobre isso para poder planear e coordenar tudo de modo a poder conciliar tudo com o trabalho e a família."

Como projeto a longo prazo, o engenheiro de fibra de vidro tem como objetivo competir no Tourist Trophy na Ilha de Man e na corrida de convite em Macau. "Já vi inúmeros vídeos destas corridas. Competir nestes eventos seria um sonho, claro! No entanto, sem qualquer patrocínio, é muito difícil de concretizar."

Classificação final IRRC Superbike após 12 corridas

1º Maurer, 262 pontos. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Também: 12. Astner, 50. 16º Olivier Lupberger (CH), 22. 18º Grundei, 15. 19º Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21º Kreller, 9. 22º Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26º Paul Manx (D), 6. 27º Reinhard Strack (D), 4.