Calendario de carreras del IRRC 2024: choque de fechas con el NW200

El calendario del Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC) de este año no ha sido afortunado. La MSC Schleizer Dreieck e.V. del ADAC decidió organizar el centenario de la carrera Schleizer Dreieck el primer fin de semana de junio, cuando se celebraban las carreras del Tourist Trophy en la Isla de Man. Esto supuso la ausencia de David Datzer, el piloto estrella alemán, y que el fuerte finlandés Erno Kostamo también se decantara por el TT.

Si pensabas que los organizadores del IRRC tendrían más visión de futuro el año que viene, te has llevado una decepción. La serie de carreras, que es muy popular entre los corredores de carretera y ha producido algunos corredores de alto calibre en los últimos años en la forma del británico Davey Todd, el francés Pierre Yves Bian y el bávaro David Datzer, tradicionalmente comienza con las carreras en Hengelo en los Países Bajos, y una vez más se ha elegido el mismo fin de semana que la North West 200.

Los pilotos que no sólo compiten por la victoria general en el IRRC, sino que también quieren cumplir el sueño de toda una vida en el Tourist Trophy y/o en la North West se enfrentarán al dilema de tener que elegir una cosa u otra, porque como dijo David Datzer este año: "No tiene sentido inscribirse en el IRRC si sé desde el principio que no voy a poder participar en todas las carreras. Después, nadie me pregunta por qué no gané la clasificación general".

Sin embargo, para los aficionados alemanes a las carreras en carretera de este campeonato también hay buenas noticias. Además de las sedes de Hengelo (Países Bajos), Imatra (Finlandia), Chimay (Bélgica), Hořice (República Checa) y Frohburg (Alemania), el año que viene habrá otra prueba en el Schleiz Dreieck. De este modo, tendrán dos oportunidades de animar a sus "héroes de las dos ruedas" en casa.

Calendario de eventos del IRRC 2024

11 - 12 de mayo Hengelo (NL)

14 - 16 de junio Schleiz (D)

05 - 07 Julio Imatra (FIN)

27 - 28 de julio Chimay (B)

10 - 11 de agosto Hořice (CS)

14 - 15 septiembre Frohburg (D)