Calendrier des courses IRRC 2024 : Collision de dates avec NW200

Le calendrier de la saison 2024 du Championnat international de courses sur route comprend six événements. Lors de la course d'ouverture à Hengelo, il y a une collision de dates avec le North West 200.

Cette année, le calendrier de l'International Road Racing Championship (IRRC) n'a pas été établi avec une main heureuse. Le MSC Schleizer Dreieck e.V. de l'ADAC a décidé d'organiser le centenaire de la course du Schleizer Dreieck justement le premier week-end de juin, alors que les courses du Tourist Trophy se déroulaient sur l'île de Man. David Datzer, le cheval de bataille allemand, manquait donc à l'appel, et le Finlandais Erno Kostamo a lui aussi donné sa préférence au TT.

Si l'on pensait que les responsables de l'IRRC seraient plus prévoyants pour l'année prochaine, on a été déçu. La série de courses très appréciée des coureurs sur route, qui a produit ces dernières années quelques grands noms comme le Britannique Davey Todd, le Français Pierre Yves Bian ou encore le Bavarois David Datzer, débute traditionnellement par les courses de Hengelo aux Pays-Bas et, une fois de plus, le choix s'est porté sur le même week-end que celui où se déroule le North West 200.

Les pilotes qui ne courent pas seulement pour la victoire finale en IRRC, mais qui souhaitent réaliser le rêve de leur vie en participant au Tourist Trophy et/ou au North West, sont donc confrontés au dilemme de devoir choisir l'un ou l'autre, car comme l'a dit David Datzer cette année : "Cela n'a aucun sens de m'inscrire de manière fixe à l'IRRC si je sais déjà au début que je ne pourrai pas être présent à toutes les courses. Plus tard, personne ne me demandera pourquoi je n'ai pas gagné le classement général".

Pour les fans allemands de road racing de ce championnat, il y a cependant aussi des choses réjouissantes. En plus des sites de Hengelo (Pays-Bas), Imatra (Finlande), Chimay (Belgique), Hořice (République tchèque) et Frohburg (Allemagne), il y aura l'année prochaine une nouvelle manifestation sur le Schleiz Dreieck. Ils auront ainsi deux fois l'occasion d'acclamer leurs "héros à deux roues" dans leur propre pays.

Calendrier IRRC 2024

11 - 12.05. Hengelo (NL)

14 - 16.06. Schleiz (D)

05. - 07.07. Imatra (FIN)

27. - 28.07. Chimay (B)

10. - 11.08. Hořice (CS)

14. - 15.09. Frohburg (D)