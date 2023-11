Calendario gare IRRC 2024: scontro di date con la NW200

Il calendario dell'International Road Racing Championship (IRRC) di quest'anno non è stato fortunato. La MSC Schleizer Dreieck e.V. dell'ADAC ha deciso di organizzare il centenario della corsa Schleizer Dreieck nel primo fine settimana di giugno, quando le gare del Tourist Trophy si sono svolte sull'Isola di Man. Ciò ha comportato l'assenza di David Datzer, la star tedesca, e anche il forte finlandese Erno Kostamo ha preferito il TT.

Chi pensava che l'anno prossimo gli organizzatori dell'IRRC avrebbero adottato un approccio più lungimirante è rimasto deluso. La serie di gare, estremamente popolare tra i corridori su strada e che negli ultimi anni ha prodotto corridori di alto livello come il britannico Davey Todd, il francese Pierre Yves Bian e il bavarese David Datzer, inizia tradizionalmente con le gare di Hengelo nei Paesi Bassi, e ancora una volta è stato scelto lo stesso fine settimana della North West 200.

I corridori che non solo competono per la vittoria assoluta nell'IRRC, ma vogliono anche realizzare il sogno di una vita nel Tourist Trophy e/o nella North West, si troveranno di fronte al dilemma di dover scegliere l'uno o l'altro, perché come ha detto David Datzer quest'anno: "Non ha senso iscriversi all'IRRC se so già in partenza che non potrò partecipare a tutte le gare. In seguito, nessuno mi chiederà perché non ho vinto la classifica generale".

Per gli appassionati tedeschi di corse su strada di questo campionato, tuttavia, ci sono anche buone notizie. Oltre alle sedi di Hengelo (Paesi Bassi), Imatra (Finlandia), Chimay (Belgio), Hořice (Repubblica Ceca) e Frohburg (Germania), l'anno prossimo ci sarà anche un altro evento allo Schleiz Dreieck. In questo modo avranno due occasioni per fare il tifo per i loro "eroi a due ruote" sul terreno di casa.

Calendario degli eventi IRRC 2024

11 - 12 maggio Hengelo (NL)

14 - 16 giugno Schleiz (D)

05 - 07 luglio Imatra (FIN)

27 - 28 luglio Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 settembre Frohburg (D)