Calendário de corridas IRRC 2024: choque de datas com a NW200

O calendário para a época de 2024 do Campeonato Internacional de Corridas de Estrada inclui seis eventos. A corrida de abertura em Hengelo tem um choque de datas com a North West 200.

O calendário do Campeonato Internacional de Corridas de Estrada (IRRC) deste ano não foi um calendário de sorte. A MSC Schleizer Dreieck e.V. na ADAC decidiu organizar o 100º aniversário da corrida Schleizer Dreieck no primeiro fim de semana de junho, quando as corridas do Troféu Turista se realizaram na Ilha de Man. Isto significou a ausência de David Datzer, a estrela alemã, e o forte finlandês Erno Kostamo também preferiu o TT.

Se pensava que os organizadores do IRRC iriam adotar uma abordagem mais previdente no próximo ano, ficou desiludido. A série de corridas, que é extremamente popular entre os corredores de estrada e tem produzido alguns pilotos de alto calibre nos últimos anos, como o britânico Davey Todd, o francês Pierre Yves Bian e o bávaro David Datzer, começa tradicionalmente com as corridas em Hengelo, nos Países Baixos, e mais uma vez foi escolhido o mesmo fim de semana do North West 200.

Os cavaleiros que não estão apenas a competir pela vitória geral no IRRC, mas que também querem realizar um sonho de vida no Troféu Turista e/ou no North West, serão confrontados com o dilema de ter de escolher um ou outro, porque, como David Datzer disse este ano: "Não faz sentido inscrever-me no IRRC se eu souber no início que não vou poder participar em todas as corridas. Mais tarde, ninguém pergunta porque é que não ganhei a classificação geral".

No entanto, para os adeptos alemães das corridas de estrada deste campeonato, também há boas notícias. Para além dos locais em Hengelo (Países Baixos), Imatra (Finlândia), Chimay (Bélgica), Hořice (República Checa) e Frohburg (Alemanha), haverá também outro evento no Schleiz Dreieck no próximo ano. Isto dar-lhes-á duas oportunidades para aplaudir os seus "heróis de duas rodas" em casa.

Calendário de eventos do IRRC 2024

11 - 12 maio Hengelo (NL)

14 - 16 junho Schleiz (D)

05 - 07 julho Imatra (FIN)

27 - 28 julho Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 setembro Frohburg (D)