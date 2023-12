Le champion IRRC Superbike Lukas Maurer se remet en selle

La combinaison Lukas Maurer et Kawasaki a été difficile à battre cette année, mais malgré ses succès, le champion International Road Racing de la catégorie Superbike changera de marque l'année prochaine.

L'année dernière, Lukas Maurer avait dû s'incliner devant le Belge Vincent Lonbois et l'Allemand David Datzer dans l'International Road Racing Championship (IRRC). Mais cette saison, il a marqué de son empreinte ce championnat très relevé. Le Suisse de 29 ans a remporté la moitié des douze courses, il a terminé quatre fois deuxième et deux fois troisième.

À une exception près, Maurer était au guidon d'une Kawasaki ZX-10R et n'a dû emprunter qu'une seule fois une moto d'une autre marque, sa machine étant déjà en route pour le North West 200. Lors de l'ouverture de la saison à Hengelo, aux Pays-Bas, il a piloté une Yamaha YZF-R1. Avec deux victoires, il a ainsi posé la première pierre de la victoire finale d'un Confédéré dans la longue histoire de l'IRRC.

Comme Maurer vient de l'annoncer, il changera de marque la saison prochaine : "Peter Hostettler est connu pour être un grand fan de road racing et nous avons donc pu conclure un bon accord. Mes deux motos ont été mises à disposition super rapidement et j'ai déjà pu les réceptionner au dépôt principal de Yamaha à Sursee".

"En ce moment, je travaille d'arrache-pied à la construction d'une machine pour la course. Bien sûr, je dois d'abord trouver mes marques sur la nouvelle moto et aller la tester pendant quelques jours. Mais j'ai hâte de rouler pour la première fois avec mon nouvel outil de travail. Je suis sûr de pouvoir à nouveau perturber la fête du BMW-Road-Racing et de renouer avec les succès que j'ai déjà obtenus. À une formidable saison 2024" !

Calendrier IRRC 2024

11 - 12.05. Hengelo (NL)

14. - 16.06. Schleiz (D)

05. - 07.07. Imatra (FIN)

27. - 28.07. Chimay (B)

10. - 11.08. Hořice (CS)

14. - 15.09. Frohburg (D)