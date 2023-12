Il campione IRRC Superbike Lukas Maurer cambia sella

L'anno scorso, Lukas Maurer è stato battuto nell'International Road Racing Championship (IRRC) dal belga Vincent Lonbois e dal tedesco David Datzer. In questa stagione, tuttavia, ha lasciato il segno in questo campionato altamente competitivo. Il 29enne svizzero ha vinto la metà delle dodici gare, arrivando quattro volte secondo e due volte terzo.

Con un'unica eccezione, Maurer ha corso in sella a una Kawasaki ZX-10R e solo una volta ha dovuto prendere in prestito una moto di un'altra marca perché la sua moto era già in viaggio per la North West 200. All'apertura della stagione di quest'anno a Hengelo, nei Paesi Bassi, ha guidato una Yamaha YZF-R1. Con due vittorie, ha gettato le basi per una vittoria assoluta di un pilota svizzero nella lunga storia dell'IRRC.

Come ha annunciato Maurer, nella prossima stagione cambierà marca: "Peter Hostettler è noto per essere un grande appassionato di corse su strada e quindi siamo riusciti a trovare un buon accordo. Le mie due moto sono state consegnate in tempi rapidissimi e ho potuto prenderle in consegna già nel magazzino principale della Yamaha a Sursee".

"Al momento sto lavorando sodo per preparare la moto per le gare. Naturalmente, devo prima familiarizzare con la nuova moto e passare qualche giorno a provarla. Ma non vedo l'ora di fare la prima uscita con la mia nuova moto. Sono sicuro di poter sconvolgere nuovamente la festa del BMW Road Racing e di poter costruire sui successi che ho già ottenuto. Brindiamo a una grande stagione 2024!".

Calendario degli eventi IRRC 2024

11 - 12 maggio Hengelo (NL)

14 - 16 giugno Schleiz (D)

05 - 07 luglio Imatra (FIN)

27 - 28 luglio Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 settembre Frohburg (D)