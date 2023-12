Lukas Maurer, Campeão do IRRC Superbike, muda de selim

No ano passado, Lukas Maurer foi derrotado no Campeonato Internacional de Corridas de Estrada (IRRC) pelo belga Vincent Lonbois e pelo alemão David Datzer. Esta época, no entanto, deixou a sua marca neste campeonato altamente competitivo. O piloto suíço de 29 anos venceu metade das doze corridas, terminando em segundo quatro vezes e em terceiro duas vezes.

Com uma única exceção, Maurer andou com uma Kawasaki ZX-10R e apenas uma vez teve de pedir emprestada uma moto de outra marca porque a sua moto já estava a caminho do North West 200. Na abertura da época deste ano, em Hengelo, nos Países Baixos, montou uma Yamaha YZF-R1. Com duas vitórias, estabeleceu a base para uma vitória geral de um piloto suíço na longa história do IRRC.

Como Maurer anunciou agora, vai mudar de marca na próxima época: "Peter Hostettler é conhecido por ser um grande fã de corridas de estrada e por isso conseguimos chegar a um bom acordo. As minhas duas motos foram entregues muito rapidamente e já pude recebê-las no armazém principal da Yamaha em Sursee."

"Neste momento, estou a trabalhar a fundo para preparar uma moto para as corridas. Claro que primeiro tenho de me familiarizar com a nova moto e passar alguns dias a testá-la. Mas estou muito ansioso pela primeira corrida com a minha nova máquina. Tenho a certeza de que posso voltar a perturbar a festa da BMW Road Racing e aproveitar os sucessos que já alcancei. Um brinde a uma grande época de 2024!"

Calendário de eventos IRRC 2024

11 - 12 maio Hengelo (NL)

14 - 16 junho Schleiz (D)

05 - 07 julho Imatra (FIN)

27 - 28 julho Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 setembro Frohburg (D)