Frotscher, Vetter & Co reçoivent un adversaire de taille

Comme le rapporte la newsletter de Belfast, l'International Road Racing Championship (IRRC) recevra l'année prochaine des renforts de premier plan. Le Britannique Adam McLean prendra le départ dans la catégorie Supersport pour l'équipe néerlandaise Performance Racing Achterhoek et rencontrera entre autres les Allemands Sebastian Frotscher et Rico Vetter.

Comme le North West 200, où McLean a terminé troisième des deux courses Supertwin cette année, coïncide avec la course de Hengelo, le Nord-Irlandais de 27 ans renoncera au début de la saison IRRC. Il sera au départ des cinq autres épreuves à Schleiz, Imatra, Chimay, Hořice et Frohburg.

"Par le passé déjà, j'ai caressé l'idée de participer à l'IRRC. J'ai vendu quelques pièces via Facebook et le gars qui les a achetées vit aux Pays-Bas. Nous avons commencé à discuter et il m'a dit qu'il avait déjà participé plusieurs fois à l'IRRC et j'ai mentionné mon intérêt", a raconté McLean.

"Quelques semaines plus tard, il est venu me voir et m'a mis en contact avec l'équipe Performance Racing Achterhoek. J'ai vu que leur pilote Jorn Hamberg n'avait perdu le championnat que de sept points, malgré deux échecs. Il a gagné les courses à Frohburg, la moto doit donc définitivement être l'une des plus rapides".

Pour ce père de famille, l'offre est arrivée au bon moment, car il n'y aura que peu de courses dans son pays en raison de la crise persistante des assurances. "Je ne cours pas le Tourist Trophy et, en dehors du North West 200, je n'ai que peu d'engagements à la maison, c'est donc pour moi une bonne occasion de faire quelque chose de nouveau. Ce sera une année intéressante".

Calendrier IRRC 2024

11 - 12.05. Hengelo (NL)

14. - 16.06. Schleiz (D)

05. - 07.07. Imatra (FIN)

27. - 28.07. Chimay (B)

10. - 11.08. Hořice (CS)

14. - 15.09. Frohburg (D)