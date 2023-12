Frotscher, Vetter & Co si aggiudicano avversari di prim'ordine

Come riporta il Notiziario di Belfast, l'International Road Racing Championship (IRRC) riceverà alcuni importanti rinforzi il prossimo anno. Il britannico Adam McLean gareggerà nella categoria Supersport per il team olandese Performance Racing Achterhoek e dovrà vedersela, tra gli altri, con i tedeschi Sebastian Frotscher e Rico Vetter.

Poiché la North West 200, dove McLean si è classificato terzo in entrambe le gare Supertwin di quest'anno, coincide con la gara di Hengelo, il 27enne nordirlandese salterà l'apertura della stagione IRRC. Parteciperà ai cinque eventi rimanenti a Schleiz, Imatra, Chimay, Hořice e Frohburg.

"Ho già accarezzato l'idea di partecipare all'IRRC in passato. Ho venduto alcuni pezzi su Facebook e il ragazzo che li ha comprati vive nei Paesi Bassi. Abbiamo parlato e mi ha detto che aveva partecipato all'IRRC alcune volte e gli ho accennato il mio interesse", ha detto McLean.

"Qualche settimana dopo mi ha contattato e mi ha messo in contatto con il Team Performance Racing Achterhoek. Ho visto che il loro pilota Jorn Hamberg ha perso il campionato per soli sette punti, nonostante due ritiri. Ha vinto le gare di Frohburg, quindi la moto deve essere sicuramente una delle più veloci".

L'offerta è arrivata al momento giusto per il padre di famiglia, visto che nel suo Paese ci saranno solo poche gare a causa della crisi assicurativa in corso. "Non partecipo al Tourist Trophy e ho poche gare in patria, a parte la North West 200, quindi è una buona occasione per fare qualcosa di nuovo. Sarà un anno interessante".

Calendario degli eventi IRRC 2024

11 - 12 maggio Hengelo (NL)

14-16 giugno Schleiz (D)

05 - 07 luglio Imatra (FIN)

27 - 28 luglio Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 settembre Frohburg (D)