Frotscher, Vetter & Co recebem adversários de primeira categoria

Segundo a Belfast Newsletter, o Campeonato Internacional de Corridas de Estrada (IRRC) vai receber alguns reforços de peso no próximo ano. O britânico Adam McLean vai competir na categoria Supersport pela equipa holandesa Performance Racing Achterhoek e vai defrontar os alemães Sebastian Frotscher e Rico Vetter, entre outros.

Devido ao facto do North West 200, onde McLean terminou em terceiro nas duas corridas de Supertwin deste ano, coincidir com a corrida de Hengelo, o jovem de 27 anos da Irlanda do Norte vai falhar a abertura da temporada do IRRC. Ele irá competir nos restantes cinco eventos em Schleiz, Imatra, Chimay, Hořice e Frohburg.

"Já tinha brincado com a ideia de participar no IRRC no passado. Vendi algumas peças no Facebook e o tipo que as comprou vive nos Países Baixos. Começámos a falar e ele disse-me que tinha competido no IRRC algumas vezes e eu mencionei o meu interesse", disse McLean.

"Algumas semanas depois, ele contactou-me e pôs-me em contacto com a Team Performance Racing Achterhoek. Vi que o piloto deles, Jorn Hamberg, só perdeu o campeonato por sete pontos, apesar de duas desistências. Ele ganhou as corridas em Frohburg, por isso a mota deve ser definitivamente uma das mais rápidas."

A oferta veio na altura certa para o homem de família, uma vez que só haverá algumas corridas no seu país de origem devido à atual crise dos seguros. "Não participo no Troféu Turista e só tenho algumas corridas em casa, para além do North West 200, por isso é uma boa oportunidade para fazer algo novo. Vai ser um ano interessante."

Calendário de eventos do IRRC 2024

11 - 12 maio Hengelo (NL)

14 - 16 junho Schleiz (D)

05 - 07 julho Imatra (FIN)

27 - 28 julho Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 setembro Frohburg (D)