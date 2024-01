Jorn Hamberg : un nouvel adversaire pour Maurer, Grams et Cie

En 2022 et 2023, Jorn Hamberg comptait parmi les prétendants au titre dans la catégorie Supersport du Championnat international de courses sur route (IRRC) aux côtés de Marek Červený, mais à deux reprises, l'expérimenté Tchèque a pris le dessus sur le jeune Néerlandais, bien que Hamberg ait remporté plus de victoires lors de ces deux saisons.

Cette année, le jeune homme de 28 ans originaire de Dalerveen va accéder à la catégorie reine avec le Performance Racing Achterhoek et affronter entre autres le Suisse Lukas Maurer, qui défendra son titre non pas sur une Kawasaki mais sur une Yamaha, et l'Allemand Didier Grams, multi-champion.

Lors de la finale de l'IRRC Superbike de l'année dernière, Hamberg a déjà pu donner un premier aperçu de son talent sur la course du triangle de Frohburg. En tant que pilote invité, il s'était classé quatrième lors de la première manche et n'avait dû céder sa place qu'aux deux matadors locaux allemands David Datzer et Didier Grams lors de la deuxième manche.

Si Hamberg fait aussi bien cette année que lors de ses débuts en Superbike à Frohburg, Maurer et Grams - Patrick Hoff, troisième de la saison dernière, et David Datzer, vice-champion 2022, n'ont pas encore décidé s'ils participeraient à l'IRRC - pourraient être sérieusement concurrencés pour le titre.

Calendrier IRRC 2024

11 - 12.05. Hengelo (NL)

14 - 16.06. Schleiz (D)

05. - 07.07. Imatra (FIN)

27. - 28.07. Chimay (B)

10. - 11.08. Hořice (CS)

14. - 15.09. Frohburg (D)