Jorn Hamberg: Novo adversário para a Maurer, Grams and Co.

Jorn Hamberg foi batido duas vezes pelo checo Marek Červený no IRRC Supersport, mas esta época o holandês de 28 anos quer dificultar a vida aos pilotos de língua alemã.

por Helmut Ohner - Automatic translation from German

Em 2022 e 2023, Jorn Hamberg foi um dos candidatos ao título na classe Supersport do International Road Racing Championship (IRRC) ao lado de Marek Červený, mas o experiente checo levou a melhor por duas vezes sobre o jovem holandês, embora Hamberg tenha tido mais vitórias em ambas as épocas.

Este ano, o jovem de 28 anos de Dalerveen vai subir à classe rainha com a Performance Racing Achterhoek e vai enfrentar o suíço Lukas Maurer, que vai defender o seu título numa Yamaha em vez de numa Kawasaki, e o multi-campeão alemão Didier Grams, entre outros.

Na final do IRRC Superbike do ano passado, na corrida triangular de Frohburg, Hamberg conseguiu dar uma primeira demonstração do seu talento. Na primeira corrida, terminou em quarto lugar como piloto convidado, e na segunda corrida foi apenas batido pelos dois heróis locais alemães David Datzer e Didier Grams.

Se as coisas correrem tão bem para Hamberg este ano como na sua estreia nas Superbike em Frohburg, Maurer e Grams - Patrick Hoff, que terminou em terceiro na época passada, e o vice-campeão de 2022 David Datzer ainda não decidiram se vão disputar o IRRC - podem enfrentar uma séria concorrência na luta pelo título.

Calendário de provas do IRRC 2024

11 - 12 maio Hengelo (NL)

14 - 16 junho Schleiz (D)

05 - 07 julho Imatra (FIN)

27 - 28 julho Chimay (B)

10 - 11 agosto Hořice (CS)

14 - 15 setembro Frohburg (D)