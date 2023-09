Suzuki -Strom 800 : nouvelle version pour les cavaliers de route

Suzuki élargit sa gamme de modèles à moteur bicylindre en ligne avec une version de l'enduro de voyage V-Strom 800, qui favorise l'utilisation sur route et pourrait être plus abordable que le modèle actuel.

Pour cette saison, Suzuki a lancé deux motos basées sur une nouvelle plate-forme technique avec un bicylindre en ligne de 776 cm3 : Le roadster GSX-8S et l'enduro de voyage V-Strom 800DE. Un moteur moderne avec un décalage des tourillons de 90°, ce qui est courant aujourd'hui, et deux arbres d'équilibrage.

Comme le suggèrent des photos de qualité moyenne qui ont été publiées, au moins un autre modèle sera lancé en 2024 sur cette base, qui pourrait simplement s'appeler V-Strom 800. Si la version DE est équipée d'une roue avant de 21 mm, d'un débattement de 220 mm et de protections pour le moteur et les mains pour une utilisation en tout-terrain, la nouvelle version favorisera plutôt l'utilisation sur route.

Le changement le plus évident est une roue avant plus petite, de 19 pouces de diamètre. En outre, les photos prises par les autorités d'homologation australiennes montrent des roues coulées à la place des roues à rayons et des débattements de suspension réduits. De même, la moto n'a pas de protection moteur ni de protège-mains sur les photos, mais elle est équipée d'un pare-brise plus haut. Le prix de la V-Strom 800 devrait être inférieur de plusieurs centaines d'euros à celui de la V-Strom 800 DE, qui figure sur la liste de prix à 11 500 euros.

Sur les documents d'immatriculation suisses, la V-Strom 800 est plus légère de 7 kg que la version DE. Aucun changement n'est à prévoir au niveau des données de puissance : 84 ch à 8500 tr/min et 78 Nm à 6800 tr/min. Une version A2 bridée à 48 ch est prévue.

Autres rumeurs, en partie fondées : une moto de sport carénée avec le bicylindre de 776, qui pourrait s'appeler GSX-8R, et une Sporttourer avec des débattements de suspensions généreux, semblable à la Kawasaki Versys 1000, que Suzuki pourrait appeler, si elle est construite, GSX-S 1000X.