Suzuki -Strom 800: nuova versione per i motociclisti su strada

Suzuki sta ampliando la sua gamma di modelli con il motore a due cilindri in linea per includere una versione della V-Strom 800 touring enduro, che predilige l'uso su strada e potrebbe essere più economica del modello attuale.

Per questa stagione, Suzuki ha lanciato due moto basate su una nuova piattaforma tecnica con un due cilindri in linea da 776 cc: La GSX-8S roadster e la V-Strom 800DE touring enduro. Un motore moderno con l'odierno disassamento a 90° del perno di manovella e due alberi di bilanciamento.

Come suggeriscono le foto di qualità mediocre che sono emerse, nel 2024 verrà lanciato almeno un altro modello su questa base, che potrebbe chiamarsi semplicemente V-Strom 800. Se la versione DE si presenta equipaggiata per il fuoristrada con una ruota anteriore da 21, un'escursione delle sospensioni di 220 mm e protezioni per il motore e le mani, la nuova versione tenderà a privilegiare l'uso stradale.

Il cambiamento più evidente è una ruota anteriore più piccola con diametro di 19 pollici. Inoltre, le foto fornite dalle autorità australiane per l'immatricolazione mostrano ruote fuse al posto di quelle a raggi e una riduzione dell'escursione delle sospensioni. La moto è priva del paramotore e dei paramani che si vedono nelle foto, ma è dotata di un parabrezza più alto. La V-Strom 800 dovrebbe costare diverse centinaia di euro in meno rispetto alla V-Strom 800 DE, che è quotata 11.500 euro.

Nei documenti di immatricolazione svizzeri, la V-Strom 800 è più leggera di 7 kg rispetto alla versione DE. Non sono previste variazioni nei dati relativi alle prestazioni: 84 CV a 8500 giri/min e 78 Nm a 6800 giri/min. È prevista una versione A2 con potenza ridotta a 48 CV.

Altre voci, alcune delle quali fondate: una moto sportiva camuffata con il bicilindrico da 776 cc, che potrebbe chiamarsi GSX-8R, e una sport tourer con ampia escursione delle sospensioni, simile alla Kawasaki Versys 1000, che Suzuki potrebbe chiamare GSX-S 1000X, se verrà costruita.