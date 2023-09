Nick Sanders fait à nouveau le tour du monde - en vélo électrique

Nick Sanders a pris le départ le 15 septembre 2023 pour le premier tour du monde à vélo électrique. La première étape le mène d'Amsterdam à Athènes. Après le passage en ferry vers Israël, il continue à vélo à travers le Moyen-Orient jusqu'à Dubaï. Trente-cinq jours sont prévus pour parcourir les 5000 km.

Après le vol vers Mumbai/Inde, il doit continuer via New Dheli et le Népal vers Calcutta, où Sanders prévoit d'arriver fin décembre ; 6000 km en 40 jours. Après le transport de l'homme et du vélo électrique en Thaïlande, le long voyage se poursuivra à travers le Laos, le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie - 31 jours de plus en selle pour 4400 km.

Après la traversée de Singapour, Jakarta et Bali, le transport aérien vers l'Australie est effectué. Sanders traversera ce continent de Darwin vers le sud jusqu'à Adélaïde, puis continuera à pédaler vers l'est via Melbourne jusqu'à Sydney, où Sanders est attendu pour 25 jours et 4600 km à travers l'Australie le 8 mars 2024.

Après avoir traversé la Nouvelle-Zélande, de Christchurch à Auckland, et parcouru les États-Unis d'ouest en est, le conquérant britannique du monde prévoit d'arriver à New York le 5 avril. La dernière étape après le vol au-dessus de l'Atlantique, de Madrid à Amsterdam, doit se terminer le 17 avril 2024 au siège européen de Yamaha par le tour du monde.

Le Yamaha Wabash RT est un gravel bike avec un cadre en aluminium, une fourche avant et une tige de selle à suspension. L'assistance est fournie jusqu'à 25 km/h par un moteur central de Yamaha. Huit changements de la batterie lithium-ion 36V d'une capacité de 500Wh sont prévus pendant le tour du monde.

Après 229 jours de conduite et 33 076 km, Sanders espère avoir accompli le premier tour du monde à vélo électrique. Un objectif ambitieux qui lui impose de parcourir 160 km par jour.

"Le Gravelbike Yamaha Wabash RT est le choix parfait pour cette tentative de record", assure Sanders. "Je me suis entraîné dur, j'ai réduit mon poids à 70 kg et je suis à 100 % en forme pour ce voyage. Rendez-vous à Amsterdam dans 229 jours" !