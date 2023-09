Nick Sanders fa di nuovo il giro del mondo in e-bike

Nick Sanders, noto per i viaggi in moto su lunghe distanze, sta facendo il giro del mondo con una moto elettrica Yamaha Wabash RT. Il suo ritorno è previsto per il 17 aprile, dopo 33.076 km.

Nick Sanders partirà per il primo giro del mondo in bicicletta elettrica il 15 settembre 2023. La prima tappa lo porterà da Amsterdam ad Atene. Dopo il passaggio in traghetto per Israele, continuerà a pedalare attraverso il Medio Oriente fino a Dubai. Sono previsti 35 giorni per percorrere i 5000 km.

Dopo il volo per Mumbai/India, proseguirà attraverso New Dheli e il Nepal fino a Calcutta, dove Sanders vuole arrivare a fine dicembre; 6000 km in 40 giorni. Dopo aver trasportato il marito e la bici elettrica in Thailandia, il lungo viaggio prosegue attraverso Laos, Vietnam, Cambogia e Malesia: altri 31 giorni in sella per 4400 km.

Dopo aver attraversato Singapore, Giacarta e Bali, la bicicletta viene trasportata in aereo in Australia. Sanders attraverserà questo continente da Darwin verso sud fino ad Adelaide e poi pedalerà ancora verso est passando per Melbourne fino a Sydney, dove Sanders dovrebbe trascorrere 25 giorni e 4600 km attraverso l'Australia l'8 marzo 2024.

Dopo aver attraversato la Nuova Zelanda, da Christchurch ad Auckland, e aver viaggiato da ovest a est attraverso gli Stati Uniti, il conquistatore del mondo britannico prevede di arrivare a New York il 5 aprile. L'ultima tappa dopo il volo attraverso l'Atlantico, da Madrid ad Amsterdam, si concluderà presso la sede europea di Yamaha il 17 aprile 2024 con la circumnavigazione del globo.

La Yamaha Wabash RT è una cosiddetta gravel bike con telaio in alluminio, forcella anteriore e reggisella sospesi. Il supporto fino a 25 km/h proviene da un motore centrale Yamaha. Durante il giro del mondo sono previste otto sostituzioni della batteria agli ioni di litio da 36V con capacità di 500Wh.

Dopo 229 giorni di guida e 33.076 km, Sanders spera di aver completato la prima circumnavigazione del mondo in bicicletta elettrica. Un obiettivo ambizioso che gli impone di coprire una distanza di 160 km al giorno.

"La Yamaha Wabash RT gravel bike è la scelta perfetta per questo tentativo di record", assicura Sanders. Mi sono allenato duramente, ho ridotto il mio peso a 70 kg e sono in forma al 100% per questo viaggio". Ci vediamo ad Amsterdam tra 229 giorni!".