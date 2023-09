KTM 450 Rally Replica: moto de rali por 35.995 euros

A própria KTM admite que a 450 Rally Replica não corresponde à moto de fábrica em todos os pormenores, mas a construção básica é muito semelhante e, de acordo com o lema da KTM, certamente "Ready to Race".

De acordo com os regulamentos do Campeonato do Mundo de Ralis, o motor é um monocilíndrico 450. Na réplica de Rally, a KTM instala um motor com uma árvore de cames à cabeça e um sistema de gestão do motor da Keihin com 44 mm de diâmetro do acelerador e várias curvas de ignição seleccionáveis. A caixa de seis velocidades do fornecedor Pankl também é utilizada nas máquinas de fábrica.

O chassis é composto por um quadro em treliça de aço cromado-molibdénio, um braço oscilante em alumínio fundido com manivelas e uma forquilha USD com 48 mm de diâmetro. Os elementos de suspensão são da série XACT Pro da WP, a série mais sofisticada da WP. O curso da suspensão é de generosos 305 e 300 mm, o que eleva a altura do assento para 960 mm.

O quadro traseiro é composto por um depósito de gasolina autoportante com uma capacidade de 16 litros. Em posição convencional, dois depósitos individuais com cerca de 8,5 litros cada são montados à esquerda e à direita, permitindo que a mota se abasteça com um total de 33 litros de gasolina com um peso a seco de 139 kg.

Outros destaques do equipamento incluem pinças triplas fresadas, um amortecedor de direção em forma de asa rotativa, um escape Akrapovic com coletor colocado debaixo/junto ao motor e uma proteção do motor em carbono.

No cenário dos ralis, a KTM 450 Rally Replica dispensa apresentações. No Rali Dakar, existe a categoria de pilotos privados Original By Motul, anteriormente designada Malle Moto. Os pilotos não têm qualquer apoio de uma equipa ou de um mecânico. A organização do rali transporta uma caixa de material, duas motas e um saco com tenda, saco-cama e roupa por piloto. 70% dos lutadores da Malle Moto optam por uma KTM - uma prova convincente da fiabilidade da KTM 450 Rally Replica.

"A KTM 450 Rally Replica representa a continuação do nosso programa de desenvolvimento de fábrica. Inúmeros pilotos já a escolheram para competir num rali como o Dakar ou para alcançar resultados que se aproximam dos de atletas profissionais. Desde o momento em que sai da linha de produção, esta moto está pronta para correr e tem todas as características essenciais para o sucesso ao mais alto nível. Foi desenvolvida ao estilo da nossa Red Bull KTM Factory Racing Bike vencedora do Rali Dakar. Na sua busca para alcançar os seus objectivos de rali, muitos pilotos confiam nesta moto. Este modelo é normalmente vendido muito rapidamente. Vê-la no início de tantos ralis em todo o mundo enche-me de grande orgulho", afirma Stefan Huber, Diretor Técnico de Ralis da KTM.

Serão construídas 80 unidades da KTM 450 Rally Replica do ano modelo 2024, mais dez do que em 2023, a um preço de 35995 euros. Para além disso, haverá também 30 exemplares desta moto nas cores Husqvarna e 20 nas cores GASGAS.