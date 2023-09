Yamaha WR450F : 2024 plus de puissance, une maniabilité plus agile

En 2022, Yamaha a remanié l'enduro WR250F en empruntant des techniques au modèle de motocross YZ250F, et maintenant, en 2024, la WR450F sera remaniée. Cette fois encore, un transfert de technologie est effectué depuis le modèle frère de motocross, l'YZ450F.

Développé sur la base du célèbre moteur YZ450F, le moteur à culasse inversée offre plus de puissance grâce au nouveau conduit d'admission rectifié et aux soupapes d'admission en titane agrandies à 39 mm. Le nouveau moteur n'est pas seulement plus léger et plus mince que celui du modèle précédent, il est également doté d'un nouveau piston forgé, d'un corps de cylindre plus léger, d'un palier lisse de pied de bielle et d'une nouvelle chaîne de distribution, tous conçus pour supporter la puissance accrue.

Un nouveau silencieux court améliore la centralisation des masses. Une unité de commande du moteur révisée, avec un réglage spécifique au WR pour l'injection de carburant, fournit une puissance plus contrôlable à bas régime, un couple fort et linéaire et une puissance de pointe accrue à moyen et haut régime.

Pour un poids réduit, une force manuelle moindre et un meilleur ressenti, la WR450F 2024 est équipée d'un nouvel embrayage à diaphragme avec huit disques de friction optimisés. La nouvelle boîte de vitesses à cinq rapports, avec une plage de rapports plus étendue, présente une distance plus importante entre l'arbre principal et l'arbre de transmission. De plus, les pignons de l'arbre principal sont plus larges, ce qui augmente la durabilité malgré un poids plus faible.

Le nouveau cadre de la WR450F a la même structure de base que celui de l'actuelle YZ450F et présente un certain nombre de modifications techniques afin de répondre aux exigences des courses d'enduro et de cross-country. Le changement le plus important sur le nouveau cadre est le repositionnement du tube de direction, qui est 15 mm plus bas qu'auparavant. Associé aux tubes supérieurs modifiés, qui présentent un nouveau profil en forme de U à l'arrière, le cadre en aluminium à double boucle du modèle 2024 permet d'abaisser le centre de gravité et d'obtenir ainsi une maniabilité plus agile dans les virages.

Par rapport au design du modèle de motocross à succès YZ450F, le cadre enduro de la WR450F offre plus d'amortissement propre grâce à une caractéristique de flexibilité de cadre révisée. Le cadre de la WR450F autorise une plus grande flexibilité latérale afin de mieux absorber les chocs sur les terrains accidentés. Cela permet d'obtenir un comportement routier qui fatigue moins le pilote et offre un meilleur retour d'information sur le terrain. Parmi les autres caractéristiques spécifiques à l'enduro figurent des supports moteur plus flexibles,

La toute nouvelle carrosserie de la WR450F se caractérise par des pièces rapportées super fines, 50 mm plus étroites qu'auparavant, ainsi que par une partie centrale nettement plus mince et un profil de selle plus plat. Autant de mesures qui permettent au pilote de disposer d'une plus grande liberté de mouvement.

Les parties latérales compactes font partie du nouveau système de guidage de l'air d'admission de l'arrière vers la culasse. Les garde-boue avant et arrière plus petits soulignent l'aspect plus élancé de la WR450F. Le garde-boue avant assure également une meilleure arrivée d'air vers les radiateurs, pour un refroidissement plus efficace, et le garde-boue arrière redessiné présente une face inférieure profilée qui permet au pilote de soulever plus facilement la moto sur la béquille de montage.

Les éléments de suspension KYB permettent de réduire le débattement de 10 mm par rapport à l'YZ450F, ce qui se traduit par une hauteur de selle et un centre de gravité plus bas pour la WR450F. L'effet combiné de l'abaissement de la moto de 10 mm et donc de l'assise du pilote fait une différence considérable dans la maniabilité de la moto, en particulier dans les virages lents sur des terrains techniquement difficiles. La fourche télescopique KYB est dotée d'un nouveau mécanisme de réglage de l'amortissement en compression par volant. Et la combinaison de joints de fourche renforcés et de tubes de protection de fourche redessinés, qui protègent mieux les tubes de la saleté et des débris, contribue à prolonger la durée de vie des joints.

Outre l'abaissement de la hauteur de selle, la position de conduite de la WR450F 2024 a également été revue, les repose-pieds ayant été abaissés de 10 mm afin d'augmenter la distance entre la selle et les repose-pieds. En outre, le guidon a été légèrement rapproché du conducteur.

Yamaha a été un pionnier du tuning sans fil. L'application Power Tuner de la WR450F fait passer le réglage au niveau supérieur. L'application révisée dispose désormais d'une fonction "Quick Tuning" qui permet au pilote de régler n'importe quel paramètre du moteur, de "Smooth" à "Aggressive", en touchant une seule barre de défilement sur son smartphone. Cette fonction simple et intuitive permet au pilote d'ajuster les performances du moteur en fonction des conditions du circuit. La nouvelle fonction Laptimer permet aux pilotes et aux équipes de voir quels réglages fonctionnent le mieux L'application Power Tuner conserve également la matrice 4x4 (16 valeurs) précédemment disponible, qui permet au pilote d'apporter des modifications plus détaillées aux valeurs d'alimentation en carburant et de calage de l'allumage.

Le nouveau système de contrôle de la traction, qui comprend deux niveaux d'assistance ainsi qu'une fonction Off, régule la puissance à la baisse via l'allumage lorsque le patinage de la roue arrière est détecté. Le conducteur peut sélectionner différents réglages pour la cartographie moteur et le contrôle de traction via le commutateur multifonctions situé sur le côté gauche du guidon. Des cartographies personnelles peuvent être téléchargées via l'application Power Tuner. Il est ainsi possible de sélectionner différents réglages pendant la conduite afin de s'adapter aux conditions changeantes.

La WR450F est entièrement adaptée à l'enduro et possède une roue arrière de 18 pouces, des pneus enduro, un éclairage, des instruments, une béquille latérale et un ventilateur de radiateur. Le réservoir a une capacité de 7,4 litres et la boîte à air est accessible sans outils. Une protection moteur et un silencieux enduro complètent l'équipement enduro. La WR450F 2024 ainsi que la WR250F seront disponibles en bleu à partir du printemps 2024 ; le prix n'a pas encore été fixé.