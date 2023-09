Yamaha WR450F: 2024 di potenza in più, maneggevolezza più agile

Per il 2022, Yamaha ha rivisto la WR250F enduro con un trasferimento di tecnologia dal modello da cross YZ250F, e ora la WR450F è stata rivista per il 2024. Anche questa volta c'è un trasferimento di tecnologia dal modello gemello da motocross, la YZ450F.

Basato sul propulsore di successo della YZ450F, il motore con testata rovesciata offre maggiore potenza grazie al nuovo condotto di aspirazione raddrizzato e alle valvole di aspirazione in titanio allargate a 39 mm. Il nuovo motore non è solo più leggero e più snello rispetto al modello precedente, ma ha anche un nuovo pistone forgiato, un alloggiamento del cilindro più leggero, un cuscinetto liscio di biella e una nuova catena di distribuzione progettata per la maggiore potenza.

Una marmitta corta di nuova concezione migliora la centralizzazione delle masse. Una nuova centralina del motore, con una messa a punto dell'iniezione specifica per la WR, garantisce una potenza più controllabile ai bassi regimi, una forte coppia lineare e una maggiore potenza di picco ai medi e alti regimi.

Per alleggerire il peso, ridurre la forza delle mani e migliorare il feeling, la WR450F 2024 è dotata di una frizione a molla a diaframma di nuova concezione con otto dischi di attrito ottimizzati. Il cambio a cinque velocità di nuova concezione, con una gamma di rapporti più ampia, presenta una distanza maggiore tra l'albero principale e l'albero motore. Inoltre, gli ingranaggi dell'albero principale sono più larghi, il che aumenta la durata nonostante il peso ridotto.

Il nuovo telaio della WR450F ha la stessa struttura di base dell'attuale YZ450F e presenta una serie di modifiche tecniche per soddisfare le esigenze delle gare di enduro e del cross country. La modifica più importante del nuovo telaio è il riposizionamento del tubo di sterzo, più basso di 15 mm rispetto al passato. Insieme ai tubi superiori modificati, che presentano un nuovo profilo a U nella parte posteriore, il telaio in alluminio a doppio anello del modello 2024 garantisce un baricentro più basso e quindi una maneggevolezza più agile in curva.

Rispetto al design del modello da motocross di successo YZ450F, il telaio da enduro della WR450F offre un maggiore autosmorzamento grazie a una nuova caratteristica di flessibilità del telaio. Il telaio della WR450F consente una maggiore flessibilità laterale per assorbire meglio gli urti sui terreni irregolari. In questo modo la guida è meno faticosa per il pilota e offre un migliore feedback sulla superficie. Altre caratteristiche specifiche per l'Enduro sono i supporti del motore più flessibili,

La nuovissima carrozzeria della WR450F è caratterizzata da attacchi super-sottili, più stretti di 50 mm rispetto al passato, oltre che da una sezione centrale molto più sottile e da un profilo sella-sella più piatto. Tutte misure che consentono al pilota una maggiore libertà di movimento.

I pannelli laterali compatti fanno parte del nuovo percorso dell'aria di aspirazione dalla parte posteriore alla testa del cilindro. I parafanghi anteriori e posteriori più piccoli sottolineano l'aspetto più snello della WR450F. L'alettone anteriore garantisce inoltre un migliore flusso d'aria ai radiatori per un raffreddamento più efficace, mentre l'alettone posteriore rimodellato ha una parte inferiore sagomata che facilita il pilota nel sollevare la moto sul cavalletto di montaggio.

Gli elementi delle sospensioni KYB consentono un'escursione inferiore di 10 mm rispetto alla YZ450F, con conseguente abbassamento dell'altezza della sella e del baricentro della WR450F. L'effetto combinato dell'abbassamento di 10 mm della moto, e quindi della seduta più bassa del pilota, fa una differenza significativa nella maneggevolezza della moto, soprattutto nelle curve lente su terreni tecnici. La forcella telescopica KYB ha un nuovo meccanismo di regolazione dello smorzamento in compressione tramite volantino. La combinazione di guarnizioni della forcella rinforzate e di tubi della forcella ridisegnati che proteggono meglio i tubi dallo sporco e dai detriti contribuisce a prolungare la durata delle guarnizioni.

Oltre alla riduzione dell'altezza della sella, anche la posizione di seduta della WR450F 2024 è stata rivista abbassando le pedane di 10 mm per aumentare la distanza tra la sella e le pedane. Inoltre, il manubrio è stato spostato un po' più vicino al pilota.

Yamaha è stato un pioniere della messa a punto senza fili. L'applicazione Power Tuner della WR450F porta la messa a punto a un livello superiore. L'applicazione, ora aggiornata, dispone di una funzione "Quick Tuning" che consente al pilota di regolare qualsiasi impostazione del motore, da "Smooth" ad "Aggressive", toccando un'unica barra di scorrimento sul proprio smartphone. Questa funzione semplice e intuitiva consente al pilota di sintonizzare le prestazioni del motore sulle condizioni della pista. La nuova funzione Laptimer consente ai piloti e ai team di vedere quali impostazioni funzionano meglio L'app Power Tuner mantiene anche la matrice 4x4 disponibile in precedenza (16 valori), consentendo ai piloti di apportare modifiche più dettagliate ai valori di erogazione del carburante e di fasatura dell'accensione.

Il nuovo controllo di trazione, con due livelli di assistenza e una funzione di disattivazione, regola la potenza in discesa tramite l'accensione quando viene rilevato uno slittamento della ruota posteriore. L'interruttore multifunzione sul lato sinistro del manubrio consente al pilota di selezionare diverse impostazioni per la mappatura del motore e il controllo di trazione. Le mappature personali possono essere caricate tramite l'app Power Tuner. In questo modo è possibile selezionare diverse impostazioni durante la guida per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni.

La WR450F è completamente pronta per l'enduro e dispone di una ruota posteriore da 18 pollici, pneumatici da enduro, luci, strumenti, cavalletto laterale e ventola di raffreddamento. Il serbatoio del carburante contiene 7,4 litri e l'airbox è accessibile senza attrezzi. La dotazione Enduro è completata da un paramotore e da un silenziatore Enduro. La WR450F 2024 e anche la WR250F saranno disponibili in blu dalla primavera del 2024; il prezzo non è ancora stato fissato.