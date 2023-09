Yamaha WR450F: 2024 mais potência, manuseamento mais ágil

Para 2022, a Yamaha reviu a WR250F de enduro com empréstimos técnicos do modelo de motocross YZ250F, e agora a WR450F está a ser revista para 2024. Também desta vez, há uma transferência de tecnologia do modelo irmão de motocross, a YZ450F.

Baseado no bem sucedido motor da YZ450F, o motor com cabeça de cilindro invertida oferece mais potência graças à nova porta de admissão rectificada e às válvulas de admissão em titânio aumentadas para 39 mm. O novo motor não só é mais leve e mais leve do que o modelo anterior, como também tem um novo pistão forjado, uma caixa de cilindros mais leve, uma rótula na extremidade da biela e uma nova corrente de distribuição concebida para uma maior potência.

Um silenciador curto recentemente desenvolvido melhora a centralização da massa. Uma ECU do motor revista com afinação de injeção de combustível específica para a WR proporciona uma potência mais controlável a baixas rotações, um binário linear forte e mais potência de pico a médios e altos regimes.

Para um peso mais leve, forças manuais reduzidas e melhor sensação, a WR450F 2024 está equipada com uma embraiagem de mola diafragma recentemente desenvolvida com oito placas de fricção optimizadas. A recém-desenvolvida caixa de cinco velocidades com uma gama de relações mais ampla apresenta uma maior distância entre o veio principal e o veio de transmissão. Além disso, as engrenagens do veio principal são mais largas, o que aumenta a durabilidade apesar do peso mais baixo.

O novo quadro da WR450F tem a mesma construção básica da atual YZ450F e apresenta uma série de alterações técnicas para satisfazer as exigências das corridas de enduro e de todo-o-terreno. A alteração mais importante do novo quadro é o reposicionamento do tubo da cabeça, que é 15 mm mais baixo do que anteriormente. Juntamente com os tubos superiores modificados, que apresentam um novo perfil em forma de U na parte traseira, o quadro de alumínio de duplo loop do modelo 2024 garante um centro de gravidade mais baixo e, portanto, um manuseamento mais ágil nas curvas.

Comparado com o design do bem sucedido modelo de motocross YZ450F, o quadro de enduro da WR450F oferece um maior amortecimento graças a uma caraterística revista de flexibilidade do quadro. O quadro da WR450F permite uma maior flexibilidade lateral para absorver melhor os choques em terrenos irregulares. Isto proporciona uma condução menos fatigante para o ciclista e oferece um melhor feedback sobre a superfície. Outras características específicas do Enduro incluem suportes de motor mais flexíveis,

A carroçaria totalmente nova da WR450F apresenta acessórios super finos, 50 mm mais estreitos do que anteriormente, bem como uma secção central muito mais fina e um perfil de banco mais plano. Todas estas medidas permitem ao condutor uma maior liberdade de movimentos.

Os painéis laterais compactos fazem parte do novo percurso de entrada de ar desde a traseira até à cabeça do cilindro. Os guarda-lamas dianteiro e traseiro mais pequenos realçam o aspeto mais fino da WR450F. A asa dianteira também proporciona um melhor fluxo de ar para os radiadores para um arrefecimento mais eficaz, e a asa traseira remodelada tem uma parte inferior com contornos que facilita ao condutor levantar a moto para o suporte de montagem.

Os elementos da suspensão KYB permitem menos 10 mm de curso em comparação com a YZ450F, resultando numa altura do assento e centro de gravidade mais baixos para a WR450F. O efeito combinado de a moto estar 10 mm mais baixa e, por conseguinte, o condutor estar sentado mais baixo, faz uma diferença significativa no comportamento da moto, especialmente em curvas lentas em terreno técnico. A forquilha telescópica KYB tem um novo mecanismo para ajustar o amortecimento de compressão através de um volante. E a combinação de vedantes da forquilha reforçados e tubos da forquilha redesenhados que protegem melhor os tubos da sujidade e dos detritos contribui para uma maior duração dos vedantes.

Para além da altura do assento mais baixa, a posição de assento da WR450F 2024 também foi revista, baixando os pés 10 mm para aumentar a distância entre o assento e os pés. Além disso, o guiador foi deslocado um pouco mais para perto do condutor.

A Yamaha foi pioneira na afinação sem fios. A aplicação Power Tuner da WR450F leva a afinação para o próximo nível. A aplicação revista tem agora uma função de "Afinação rápida" que permite ao condutor afinar qualquer definição do motor, desde "Suave" a "Agressivo", tocando numa única barra de deslocamento no seu smartphone. Esta função simples e intuitiva permite ao piloto ajustar o desempenho do motor às condições da pista. A nova funcionalidade Laptimer permite que os condutores e as equipas vejam quais as definições que funcionam melhor. A aplicação Power Tuner também mantém a matriz 4x4 anteriormente disponível (16 valores), permitindo que os condutores façam alterações mais detalhadas aos valores de fornecimento de combustível e de temporização da ignição.

O novo controlo de tração com dois níveis de assistência, bem como uma função de desligamento, regula a potência através da ignição quando é detectada uma derrapagem na roda traseira. O interrutor multifunções no lado esquerdo do guiador permite ao condutor selecionar diferentes definições para o mapeamento do motor e o controlo de tração. Os mapeamentos pessoais podem ser carregados através da aplicação Power Tuner. Isso permite que diferentes configurações sejam selecionadas durante a condução para se adaptar às mudanças nas condições.

A WR450F está totalmente preparada para enduro e tem uma roda traseira de 18 polegadas, pneus de enduro, luzes, instrumentos, um descanso lateral e uma ventoinha de arrefecimento. O depósito de combustível tem capacidade para 7,4 litros e a caixa de ar é acessível sem ferramentas. Uma proteção do motor e um silenciador de Enduro completam o equipamento de Enduro. A WR450F 2024 e também a WR250F estarão disponíveis em azul a partir da primavera de 2024; o preço ainda não foi fixado.