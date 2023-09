Ducati Multistrada V4S Grand Tour : Tout y est

On peut présenter la Multistrada V4S Grand Tour comme une nouveauté, c'est en tout cas ce que fait Ducati. Pour être sobre, ils ont amélioré une Multistrada V4S avec tous les accessoires et l'ont peinte spécialement.

La Multistrada V4S Grand Tour, présentée en ligne, célèbre le 20e anniversaire de la gamme Multistrada. Avec la V4S, Ducati veut convaincre les vagabonds de la moto au long cours d'adopter la Multistrada V4, ceux qui veulent voyager en première classe et pour qui le confort et la sécurité sont importants.

La version Grand Tour de la Multistrada V4S est améliorée par des accessoires de voyage et un radar. Le système radar permet le régulateur de vitesse adaptatif et l'avertisseur d'angle mort. Autres caractéristiques de sécurité : le contrôle de la pression des pneus et les phares supplémentaires à LED.

Le Grand Tour est également équipé de série de valises latérales d'une capacité de 60 litres. La béquille centrale facilite le chargement de la moto et les travaux d'entretien.

Les poignées de guidon et les deux sièges sont chauffés et le bouchon du réservoir fonctionne comme la serrure de contact Keyless, il n'est donc pas nécessaire de sortir le transpondeur de la poche de sa veste pour faire le plein.

Plusieurs caractéristiques de la Multistrada V4 Rally ont été transférées sur la Grand Tour. L'absence de guidon monté sur caoutchouc augmente la précision de la direction et le retour d'information de la roue avant. Des boucliers thermiques sur le bras oscillant et à gauche à l'arrière du cadre empêchent la chaleur de s'échapper des passagers. Si nécessaire, des conduits d'air obturables conduisent l'air chaud du moteur vers les jambes de l'équipage.

Le compartiment pour smartphone est désormais ventilé. L'écran couleur TFT de 6,5 pouces de diagonale reflète l'affichage du smartphone et peut être utilisé comme système de navigation.

En cas de conduite lente ou d'arrêt, la précharge de l'amortisseur arrière est automatiquement réduite au minimum, ce qui permet d'abaisser la moto et de réduire la hauteur de selle. Cette même fonction facilite également le levage de la moto de la béquille latérale à la verticale.

Les intervalles d'entretien sont impressionnants ; le contrôle du jeu des soupapes n'est obligatoire que tous les 60.000 km. Ducati offre une garantie de quatre ans sans limitation de kilométrage et, avec le programme Roadside Assistance, des prestations étendues en cas de grève de la moto.

Le V4 de 1158 cm3 fournit 170 ch à 10.500 tr/min et 125 Nm à 8750 tr/min, ce qui permet de parcourir de longues distances même en respectant des délais serrés. Le pack électronique comprend l'ABS en virage, le contrôle du wheelie, le contrôle de la traction en fonction de l'inclinaison, l'éclairage en virage et l'assistant de démarrage en côte. Les éléments de suspension fonctionnent de manière semi-active et maintiennent une hauteur de caisse constante, indépendamment des différentes charges.

La Ducati Multistrada V4S Grand Tour sera disponible à partir de novembre au prix de 26.690 euros (Schreiz Fr. 27.990.-).