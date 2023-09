Ducati Multistrada V4S Grand Tour: tutto quello che c'è sopra

La Multistrada V4S Grand Tour può essere presentata come una novità, almeno così fa Ducati. Seriamente, hanno aggiornato una Multistrada V4S con tutti gli accessori e l'hanno verniciata in modo speciale.

La Multistrada V4S Grand Tour presentata online celebra il 20° anniversario della serie Multistrada. Con la V4S, Ducati vuole convincere quei vagabondi delle moto a lunga percorrenza della Multistrada V4 che vogliono essere di prima classe sulla strada e per i quali comfort e sicurezza sono importanti.

La versione Grand Tour della Multistrada V4S è aggiornata con accessori da viaggio e radar. Il sistema radar consente il cruise control adattivo e l'avviso di angolo cieco. Altre caratteristiche di sicurezza sono il monitoraggio della pressione degli pneumatici e i fari supplementari a LED.

Di serie sulla Grand Tour anche le borse laterali con una capacità di 60 litri. Il cavalletto centrale facilita l'imballaggio della moto e gli interventi di manutenzione.

Le manopole del manubrio ed entrambe le selle sono riscaldate e il tappo del serbatoio funziona senza chiave come il blocchetto di accensione, in modo da non dover tirare fuori il transponder dalla tasca della giacca per fare rifornimento.

Diverse caratteristiche della sportiva Multistrada V4 Rally sono state trasferite alla Grand Tour. L'assenza di un manubrio in gomma aumenta la precisione di guida e il feedback della ruota anteriore. Gli scudi termici sul forcellone e sul lato sinistro del telaio posteriore allontanano il calore residuo dai passeggeri. I condotti d'aria richiudibili dirigono l'aria calda di scarico del motore verso la zona delle gambe dell'equipaggio, quando necessario.

Il vano smartphone è ora ventilato. Il display a colori TFT da 6,5 pollici di diagonale rispecchia lo schermo dello smartphone e può essere utilizzato come sistema di navigazione.

Quando si guida lentamente o ci si ferma, il precarico della molla dell'ammortizzatore posteriore viene automaticamente ridotto al minimo, abbassando la moto e riducendo l'altezza della sella. La stessa funzione facilita anche il sollevamento della moto dal cavalletto laterale alla posizione verticale.

Gli intervalli di manutenzione sono notevoli: il controllo del gioco delle valvole è necessario solo ogni 60.000 km. Ducati offre una garanzia di quattro anni senza limiti di chilometraggio e il programma di assistenza stradale fornisce servizi completi in caso di guasto alla moto.

Il V4 da 1158 cc installato eroga 170 CV a 10.500 giri/min e 125 Nm a 8750 giri/min, consentendo di percorrere lunghe distanze anche in tempi ristretti. Il pacchetto elettronico comprende l'ABS in curva, il controllo dell'impennata, il controllo di trazione in funzione dell'angolo di piega, le luci di curva e l'assistenza alla partenza in salita. Gli elementi delle sospensioni lavorano in modo semi-attivo per mantenere costante l'altezza di marcia indipendentemente dalle variazioni di carico.

La Ducati Multistrada V4S Grand Tour sarà disponibile da novembre al prezzo di 26.690 euro (Schreiz Fr. 27.990.-).