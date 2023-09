Ducati Multistrada V4S Grand Tour: Tudo sobre ela

A Multistrada V4S Grand Tour apresentada online celebra o 20º aniversário da série Multistrada. Com a V4S, a Ducati quer convencer os vagabundos das motos de longa distância da Multistrada V4 que querem ser de primeira classe na estrada e para quem o conforto e a segurança são importantes.

A versão Grand Tour da Multistrada V4S é actualizada com acessórios de viagem e radar. O sistema de radar permite o controlo de cruzeiro adaptativo e o aviso de ângulo morto. Outras características de segurança incluem a monitorização da pressão dos pneus e os faróis auxiliares LED.

Também de série na Grand Tour estão as malas laterais com uma capacidade de 60 litros. O descanso central facilita o acondicionamento da mota e a realização de trabalhos de manutenção.

Os punhos do guiador e os dois bancos são aquecidos e a tampa do depósito de combustível funciona sem chave, tal como a fechadura da ignição, para que não tenha de tirar o transponder do bolso do casaco para reabastecer.

Várias características da desportiva Multistrada V4 Rally foram transferidas para a Grand Tour. A ausência de um guiador montado em borracha aumenta a precisão da direção e o feedback da roda dianteira. As protecções térmicas no braço oscilante e no lado esquerdo do quadro traseiro mantêm o calor residual afastado dos passageiros. As condutas de ar que podem ser fechadas direccionam o ar quente do escape do motor para a zona das pernas da tripulação, quando necessário.

O compartimento do smartphone é agora ventilado. O ecrã TFT a cores de 6,5 polegadas na diagonal reflecte o ecrã do smartphone e pode ser utilizado como sistema de navegação.

Ao conduzir lentamente ou ao parar, a pré-carga da mola do amortecedor traseiro é automaticamente reduzida ao mínimo, baixando a moto e reduzindo a altura do assento. A mesma função também facilita a elevação da mota do descanso lateral para a posição vertical.

Os intervalos de manutenção são impressionantes; a verificação da folga das válvulas só é necessária a cada 60.000 km. A Ducati oferece uma garantia de quatro anos sem limite de quilometragem e o Programa de Assistência na Estrada fornece serviços abrangentes em caso de avaria da moto.

O V4 de 1158 cc instalado debita 170 cv às 10.500 rpm e 125 Nm às 8750 rpm - permitindo longas distâncias mesmo com restrições de tempo apertadas. O pacote eletrónico inclui ABS para curvas, controlo de wheelie, controlo de tração dependente do ângulo de inclinação, luzes de curva e assistência ao arranque em subida. Os elementos da suspensão funcionam de forma semi-ativa para manter a altura de condução constante, independentemente da variação de carga.

A Ducati Multistrada V4S Grand Tour estará disponível a partir de novembro a um preço de 26.690 euros (Schreiz Fr. 27.990.-).