BMW R1300GS : Derrière le rideau d'eau

Le 28 septembre 1923, la première moto BMW a été présentée au salon de l'automobile allemand de Berlin. C'est pourquoi le 28 septembre 2023, le nouveau BMW Motorrad Welt Berlin ouvrira ses portes et la nouvelle R1300GS sera présentée à 17 heures.

Une semaine avant, BMW nous offre une photo de cette moto, sur laquelle on peut tout au plus voir que la version présentée roule sur des roues à rayons et est freinée par un double disque à l'avant.

Ce qui a également filtré jusqu'à présent, c'est que la nouvelle moto s'appellera effectivement R1300GS et qu'elle coûtera environ 1500 euros de plus que la 1250, qui est disponible à partir de 18 300 euros. Pour cette somme, on obtient moins de moto, car la nouvelle GS devrait être plus légère d'au moins 10 kilos que la 1250, qui pèse 249 kg (sans aucun équipement supplémentaire).