BMW R1300GS: dietro la tenda dell'acqua



di Rolf Lüthi - Traduzione automatica da Tedesco

BMW

Questa volta non si tratta di un prototipo catturato, ma di una foto pubblicata dalla stessa BMW: la nuova BMW R1300GS in un attraversamento d'acqua. Non si vede nulla.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.