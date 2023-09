KTM 1390 Super Duke R : Cylindrée contre perte de puissance

KTM maintient le design original de l'avant - mais le revoit quand même. Avec une cylindrée plus importante, la perte de puissance doit être compensée par des normes plus strictes en matière de gaz d'échappement et de bruit.

Depuis 2005, la Super Duke est le fer de lance de la gamme KTM et la dernière génération est disponible depuis 2020. Avec cette génération de modèles, les Autrichiens se sont engagés à rafraîchir continuellement leur modèle phare et c'est ainsi qu'au début de l'année 2022, la Super Duke Evo est venue s'ajouter à la gamme de modèles. Au début de l'année 2024, en même temps que la 990 Duke, une nouvelle étape de développement sera franchie avec un remaniement optique, aussi bien pour la Super Duke standard que pour la Super Duke Evo.

Sur les dernières photos d'un prototype presque prêt pour la production, on peut voir que le cadre principal et le cadre arrière restent pratiquement inchangés. La caractéristique la plus visible à l'extérieur est la nouvelle forme de la lampe avant : la forme de base reprend certes le thème typique des feux diurnes en forme de boomerang, mais celui-ci est ici repris dans un look 3D. Le feu diurne flotte visuellement à côté des lentilles principales pour les feux de route et de croisement. Cette pièce sera également utilisée à l'avenir sur la 990 Duke sous une forme identique et donne en même temps l'orientation du futur design KTM, dans lequel le visage appelé "Split-Face" semble avoir fait son temps.

À l'arrière, le support de plaque d'immatriculation de la Super Duke RR sera utilisé à l'avenir, intégrant les feux arrière dans les clignotants et donnant un aspect plus imposant grâce à une position de montage plus haute. Le carénage à l'avant s'agrandit et est redessiné. Il recouvrira à l'avenir le radiateur, qui s'est en même temps agrandi, car une puissance de refroidissement plus élevée est requise. Celle-ci découle en partie des futures prescriptions d'homologation et d'autorisation qui visent à réduire les émissions sonores et exigent une combustion plus propre.

Mais pas seulement : pour compenser les pertes de puissance dues aux normes antipollution et antibruit, les départements de développement de la plupart des constructeurs ont recours à de légères augmentations de cylindrée. C'est apparemment aussi le cas ici : Une liste de pièces détachées brièvement disponible en ligne en août suggère la désignation 1390 Super Duke R pour le vaisseau amiral actualisé des naked bikes KTM, ce qui devrait signifier une augmentation de la cylindrée actuelle de 1301 cc à environ 1360 cc, ce qui n'est déjà pas négligeable.

D'autres modifications techniques incluent des modifications de l'alternateur, comme le suggéraient les prototypes précédents. De plus, le collecteur d'échappement a maintenant un volume plus important - une autre modification qui devrait surtout viser à réduire le bruit d'échappement. Les données de performance ne devraient changer que marginalement, voire pas du tout - la puissance de pointe se situe toujours aux alentours de 180 ch, le couple maximal est légèrement supérieur à 140 Nm.

Le prototype est équipé de la suspension semi-active et réglable électroniquement de l'actuelle Super Duke R Evo, mais il y aura également une version standard avec suspensions réglables manuellement. La présentation pourrait avoir lieu juste avant la fin de l'année 2023/2024, selon toute vraisemblance presque en même temps que la 990 Duke dont SPEEDWEEK a déjà parlé.