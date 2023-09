KTM 1390 Super Duke R: cilindrata contro perdita di potenza

La Super Duke è la punta di diamante della gamma di modelli KTM dal 2005 e l'ultima generazione è disponibile dal 2020. Con questa generazione di modelli, gli austriaci si sono impegnati a rinnovare continuamente il loro modello di punta e così, all'inizio del 2022, la Super Duke Evo è stata aggiunta alla gamma di modelli. All'inizio del 2024, contemporaneamente alla 990 Duke, seguirà la fase successiva di sviluppo con una revisione estetica, sia per la Super Duke standard che per la Super Duke Evo.

Nelle ultime foto di un prototipo quasi pronto per la produzione, si può notare che il telaio principale e quello posteriore rimangono praticamente invariati. Esternamente, la caratteristica più evidente è il faro anteriore di nuova forma: sebbene la forma di base continui a riprendere il tema tipico delle luci diurne a forma di boomerang, qui viene ripreso in un look 3D. La luce di marcia diurna galleggia visivamente accanto alle lenti principali per gli abbaglianti e gli anabbaglianti. Questo elemento sarà utilizzato in futuro in forma identica anche sulla 990 Duke e, allo stesso tempo, definisce la direzione del futuro design KTM, in cui la "split face" è ormai apparentemente obsoleta.

Nella parte posteriore, in futuro verrà utilizzato il portatarga della Super Duke RR, che integra le luci posteriori negli indicatori di direzione e garantisce un aspetto più robusto grazie alla posizione di montaggio più alta. La carenatura anteriore cresce e viene rimodellata. In futuro coprirà il radiatore, che è cresciuto allo stesso tempo perché è necessaria una maggiore capacità di raffreddamento. Ciò è in parte dovuto alle future normative di omologazione e di controllo, che mirano a ridurre le emissioni acustiche e richiedono una combustione più pulita.

Ma non è tutto: per compensare la perdita di potenza causata dalle norme sui gas di scarico e sulla rumorosità, i reparti di sviluppo della maggior parte dei costruttori si accontentano di leggeri aumenti di cilindrata. A quanto pare è così anche in questo caso: Un elenco di pezzi di ricambio trovato brevemente online in agosto suggerisce la denominazione 1390 Super Duke R per l'ammiraglia aggiornata delle naked di KTM, il che dovrebbe significare un aumento dagli attuali 1301 cc, già non stretti, a circa 1360 cc.

Ulteriori modifiche tecniche riguardano l'alternatore, come suggerito dai precedenti prototipi. Inoltre, il collettore di scarico ha ora un volume maggiore - un'altra modifica che probabilmente mira principalmente a ridurre la rumorosità dello scarico. Le prestazioni dovrebbero cambiare solo marginalmente, se non del tutto: la potenza di picco è ancora nell'ordine dei 180 CV, mentre la coppia massima supera di poco i 140 Nm.

Il prototipo porta a spasso le sospensioni semiattive e regolabili elettronicamente dell'attuale Super Duke R Evo, ma ci sarà anche una versione standard con sospensioni nuovamente regolabili manualmente. La presentazione potrebbe avvenire poco prima della fine dell'anno 2023/2024, con ogni probabilità quasi in contemporanea con la 990 Duke, di cui SPEEDWEEK ha già parlato.