KTM 1390 Super Duke R: Deslocamento contra perda de potência

O Super Duke tem sido a ponta de lança da gama de modelos KTM desde 2005 e a última geração está disponível desde 2020. Com esta geração de modelos, os austríacos comprometeram-se a uma atualização contínua do seu modelo de topo, e assim, no início de 2022, o Super Duke Evo foi adicionado à gama de modelos. No início de 2024, ao mesmo tempo que o 990 Duke, a próxima etapa de desenvolvimento segue agora com uma revisão visual, tanto para o Super Duke padrão quanto para o Super Duke Evo.

Nas últimas fotos de um protótipo quase pronto para produção, pode-se ver que os quadros principal e traseiro permanecem praticamente inalterados. Externamente, a caraterística mais marcante é a nova forma do farol dianteiro: embora a forma básica continue a seguir o tema anteriormente típico da luz de circulação diurna em forma de boomerang, esta é retomada aqui num aspeto 3D. A luz de circulação diurna flutua visualmente ao lado das lentes principais para máximos e mínimos. Esta peça também será utilizada de forma idêntica na 990 Duke no futuro e, ao mesmo tempo, define a direção para o futuro design da KTM, no qual a "face dividida" é agora aparentemente obsoleta.

Na traseira, o suporte da placa de matrícula da Super Duke RR será utilizado no futuro, integrando as luzes traseiras nos piscas e garantindo um aspeto mais robusto devido à posição de montagem mais elevada. A carenagem frontal cresce e é remodelada. No futuro, irá cobrir o radiador, que cresceu ao mesmo tempo porque é necessária uma maior capacidade de refrigeração. Isto deve-se, em parte, aos futuros regulamentos de homologação e aprovação, que visam baixas emissões de ruído e exigem uma combustão mais limpa.

Mas isso não é tudo: para compensar a perda de potência causada pelas normas de escape e de ruído, os departamentos de desenvolvimento da maioria dos fabricantes estão a contentar-se com ligeiros aumentos na capacidade do motor. Aparentemente, é o que acontece também neste caso: Uma lista de peças sobressalentes encontrada brevemente online em agosto sugere a designação 1390 Super Duke R para o carro-chefe atualizado das motos naked da KTM, o que deve significar um aumento dos actuais 1301 cc, que já não são apertados, para cerca de 1360 cc.

Outras modificações no lado técnico incluem modificações no alternador, como sugerido por protótipos anteriores. Além disso, o coletor de escape tem agora um volume maior - outra modificação que provavelmente terá como principal objetivo reduzir o ruído do escape. É provável que os valores de desempenho sofram apenas alterações marginais, se é que sofrem alguma alteração - a potência máxima continua a situar-se na gama dos 180 cv e o binário máximo em pouco mais de 140 Nm.

O protótipo leva a suspensão semi-ativa e eletronicamente ajustável da atual Super Duke R Evo para um passeio, mas haverá também uma versão standard com suspensão ajustável manualmente. A apresentação poderá ter lugar pouco antes da viragem do ano 2023/2024, muito provavelmente quase ao mesmo tempo que a 990 Duke, sobre a qual a SPEEDWEEK já falou.