Records du monde de vitesse pour la Kawasaki H2R et la Z H2

Pour la toute première fois, le Lausitzring a été le théâtre d'une course au record du monde de vitesse sur un quart de mile avec départ lancé. Kawasaki Allemagne a remporté deux records du monde.

Du 21 au 24 septembre 2023, les "World Speed Trials" ont eu lieu pour la première fois en Europe sur le Lausitzring, organisés par le Suisse Ruedi Steck et sa société Swiss Performance.

Pour ce meeting de haute vitesse, Kawasaki Allemagne a mis à disposition deux motos et a fourni une assistance technique. Le préparateur de motos Dieter Briese a apporté ses connaissances pratiques avec le soutien du technicien Kawasaki Kevin Strohmenger. Johannes Müller, directeur de la rédaction du magazine spécialisé PS, s'est mis en selle en tant que pilote.

Müller a été mesuré à 333 km/h dès le premier jour de conduite sur la Kawasaki Ninja H2R. Il s'agissait de la vitesse la plus élevée de tous les participants. Cette vitesse a été évaluée dans la catégorie "Partly Streamlined" jusqu'à 1000 cm3. Comme pour les courses de records sous la surveillance de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), un record doit être confirmé dans le sens inverse. Un peu plus de 328 km/h ont ainsi été mesurés. La moyenne est de 330,766 km/h, ce qui signifiait le "FIM Short Distance World Record with Flying Start".

La Z H2 Trackinator a ensuite pris le départ dans la catégorie Naked Bikes jusqu'à 1000 cm3. Cette moto a été développée par Dieter Briese pour Kawasaki Allemagne en vue de participer à des courses de sprint sur un huitième de mile. Sur le Lausitzring, la Tracki a été utilisée avec le bras oscillant à deux bras de série (au lieu du bras oscillant à un seul bras rallongé pour le court circuit de sprint).

Avec succès, puisque la Z H2 a atteint une vitesse finale de 292,480 km/h (moyenne des deux manches) grâce à son moteur suralimenté de près de 300 ch - le meilleur temps de sa catégorie et une nouvelle fois un record mondial ! Johannes Müller a dû affronter les forces indomptables du vent, car même la vitre originale du cockpit a dû être fortement raccourcie et quelques parties latérales ont dû être dévissées afin de respecter le règlement de la catégorie Naked-Bike.

Comme il s'agissait d'une manifestation officielle de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), toutes les courses de record ont été strictement contrôlées. De plus, les cylindrées de toutes les motos ont été vérifiées à la fin de la manifestation après démontage. L'évaluation des résultats est également très sérieuse. C'est pourquoi les deux records du monde ne seront officiellement ratifiés que dans les semaines à venir.