Record mondiali di alta velocità per Kawasaki H2R e Z H2

Per la prima volta in assoluto, al Lausitzring si sono disputati i record mondiali di velocità sul quarto di miglio con partenza al volo. Kawasaki Germania ha conquistato due record mondiali.

Dal 21 al 24 settembre 2023, il "World Speed Trials" si è svolto per la prima volta in Europa al Lausitzring, organizzato dallo svizzero Ruedi Steck e dalla sua azienda Swiss Performance.

Kawasaki Germania ha fornito due moto e il supporto tecnico per questo incontro ad alta velocità. Il preparatore di moto Dieter Briese ha contribuito con le sue conoscenze pratiche con il supporto del tecnico Kawasaki Kevin Strohmenger. Johannes Müller, direttore editoriale della rivista specializzata PS, è salito in sella come pilota.

Müller ha raggiunto i 333 km/h il primo giorno di guida della Kawasaki Ninja H2R. È stata la velocità più alta in assoluto tra tutti i partecipanti. Questa velocità è stata registrata nella classe "parzialmente aerodinamica" fino a 1000 cc. Come per le corse record sotto la supervisione della federazione mondiale di motociclismo FIM, un record deve essere confermato nella direzione opposta. Sono stati misurati ben 328 km/h. Il valore medio è stato di 330,766 km/h, che ha significato il "FIM Short Distance World Record with Flying Start".

Lo Z H2 Trackinator ha poi preso il via nella classe Naked Bikes fino a 1000 cc. Questa moto è stata sviluppata da Dieter Briese per Kawasaki Germania per essere utilizzata nelle gare sprint sull'ottavo di miglio. Al Lausitzring, la Tracki fu utilizzata con il forcellone standard a due bracci (invece del forcellone allungato a braccio singolo per il breve tracciato sprint).

Con successo, perché la Z H2, con il suo motore a compressore tarato a quasi 300 CV, ha raggiunto una velocità finale di 292,480 km/h in media su due manche - il miglior tempo della classe e un altro record mondiale! Johannes Müller ha dovuto affrontare le forze incontenibili del vento, perché anche lo schermo originale dell'abitacolo ha dovuto essere notevolmente accorciato e alcune parti laterali sono state svitate per rispettare i regolamenti della classe naked.

Trattandosi di un evento ufficiale della federazione mondiale di motociclismo FIM, tutti i record sono stati rigorosamente monitorati. Inoltre, le cilindrate di tutte le moto sono state controllate alla fine dell'evento dopo lo smontaggio. Anche la valutazione dei risultati è molto seria. Pertanto, i due record mondiali saranno ratificati ufficialmente solo nelle prossime settimane.