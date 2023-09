Recordes mundiais de alta velocidade para a Kawasaki H2R e Z H2

Pela primeira vez, os recordes mundiais de velocidade no quarto de milha com uma partida rápida foram disputados em Lausitzring. A Kawasaki Alemanha obteve dois recordes mundiais.

De 21 a 24 de setembro de 2023, o "World Speed Trials" realizou-se pela primeira vez na Europa em Lausitzring, organizado pelo suíço Ruedi Steck e pela sua empresa Swiss Performance.

A Kawasaki Alemanha disponibilizou duas motas e apoio técnico para este encontro de alta velocidade. O afinador de motas Dieter Briese contribuiu com os seus conhecimentos práticos com o apoio do técnico da Kawasaki Kevin Strohmenger. Johannes Müller, diretor editorial da revista especializada PS, subiu aos bancos como piloto.

Müller atingiu os 333 km/h logo no primeiro dia de condução da Kawasaki Ninja H2R. Esta foi a velocidade mais elevada de todos os participantes. Esta velocidade foi registada na classe "Partly Streamlined" até 1000 cc. Tal como acontece com os recordes sob a supervisão da federação mundial de motociclismo FIM, um recorde tem de ser confirmado na direção oposta. Foram medidos uns bons 328 km/h. O valor médio foi de 330,766 km/h, o que significou o "Recorde Mundial de Distância Curta da FIM com Flying Start".

A Z H2 Trackinator foi então para a partida na classe das Naked Bikes até 1000 cc. Esta mota foi desenvolvida por Dieter Briese para a Kawasaki Alemanha para ser utilizada em corridas de sprint ao longo dos oitavos de milha. Em Lausitzring, a Tracki foi utilizada com o braço oscilante padrão de dois braços (em vez do braço oscilante alargado de um braço para a pista curta de sprint).

Com sucesso, porque o Z H2, com o seu motor de compressor afinado para quase 300 cv, atingiu uma velocidade final de 292,480 km/h em média em duas corridas - o melhor tempo da classe e mais um recorde mundial! Johannes Müller teve de enfrentar as forças irreprimíveis do vento, porque até o ecrã original do cockpit teve de ser consideravelmente encurtado e algumas partes laterais tiveram de ser desaparafusadas para cumprir os regulamentos da classe das motos naked.

Como se tratava de um evento oficial da federação mundial de motociclismo FIM, todos os recordes foram rigorosamente controlados. Além disso, as deslocações de todas as motos foram verificadas no final do evento após a desmontagem. A avaliação dos resultados é também muito séria. Por isso, os dois recordes mundiais só serão oficialmente ratificados nas próximas semanas.