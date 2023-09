Brabus 1300R Masterpiece : 50 pièces, 49 900 euros

En février 2022, la première moto Brabus a été présentée, la Brabus 1300R sur la base de la 1290 Super Duke R Evo, en deux couleurs et limitée à 77 exemplaires chacune. En moins de deux minutes, toutes avaient été vendues à l'époque. La deuxième édition, l'édition 23 avec deux fois 145, soit 290 motos au total, a été épuisée tout aussi rapidement.

Brabus laisse maintenant cette production en série s'achever et construit, en guise d'adieu, 50 exemplaires supplémentaires de la Brabus 1300R Masterpiece Edition. Deux fois 25 motos très raffinées dans les couleurs "Onyx Black" ou "Diamond White", rendues encore plus extravagantes par des éléments sélectionnés en "Frozen Gold" et un package carbone encore plus étendu.

Affiner une moto haut de gamme comme la KTM 1290 Super Duke R Evo et donner à cette moto un profil très spécial dans le langage de design caractéristique de Brabus avec des éléments visibles en carbone de haute qualité : Cette philosophie a parfaitement touché la corde sensible des connaisseurs de deux-roues du monde entier. Après deux séries spéciales épuisées, la fin de la production de cette hyper-naked offre la dernière occasion de se procurer l'une des motos les plus extraordinaires au monde, qui a le potentiel pour devenir une pièce de collection très recherchée.

La Brabus 1300 R Masterpiece Edition exclusive est disponible dès maintenant. En deux variantes, avec 25 motos chacune dans les couleurs "Onyx Black" et "Diamond White", qui disposent d'un package carbone encore plus complet que les séries spéciales précédentes. Il comprend des caches pour le monobras oscillant et les triangles du cadre sous le réservoir et la selle, un cache pour le support du tableau de bord, ainsi qu'un cache pour la partie supérieure du couvercle de l'alternateur.

De l'avant, cette moto hyper-naked exclusive de la manufacture Brabus peut être immédiatement identifiée par son design unique avec un masque avant doté d'un grand phare rond à LED et des parties latérales marquantes avec winglets intégrés. Ces éléments optiques sont produits en carbone apparent, tout comme certaines parties du garde-boue avant ou divers revêtements du moteur. Au démarrage de la moto, l'écran TFT de la 1300 R affiche une animation spécialement programmée pour cette Brabus Limited Edition.

Les deux versions de couleur sont équipées d'un cadre treillis tubulaire peint en noir mat et du puissant moteur V2 KTM de 1,3 litre de cylindrée, qui délivre 180 ch à 9500 tr/min et 140 Nm à 8000 tr/min. Il catapulte ainsi la Masterpiece Edition à 100 km/h en seulement 3,2 secondes départ arrêté. La vitesse maximale est de 270 km/h.

Le châssis semi-actif WP garantit une maniabilité sportive et sûre. En mode Auto, il s'adapte de manière autonome aux conditions du parcours et au style de conduite. En option, le conducteur peut choisir manuellement, en appuyant sur un bouton au guidon, entre différents réglages allant d'un confort prononcé à une fermeté adaptée à la conduite sur circuit. Différents modes sont également disponibles pour l'électronique du moteur, qui modifient le déploiement de puissance en cinq étapes, allant d'un déploiement de puissance plus doux sur route mouillée à une sortie de puissance maximale pour la piste de course.

L'orientation sportive de ce modèle spécial comprend également une combinaison roues/pneus sur mesure. Les roues monobloc Brabus, spécialement conçues pour ces motos, sont fabriquées à l'aide de technologies de forgeage et CNC. Pour l'édition Msaterpiece, elles ont une finition dorée, en accord avec leur nom.

La couleur exclusive des roues se retrouve également dans d'autres détails de la Brabus 1300R Masterpiece Edition. Il s'agit notamment de caractéristiques phares en "Frozen Gold" comme les winglets, les bandes signature à l'avant et à l'arrière ainsi que les anneaux sur les deux silencieux du système d'échappement sport Brabus. Bien entendu, le système d'échappement Brabus ne convainc pas seulement par son aspect sophistiqué, mais aussi par une sonorité encore plus agressive du bicylindre.

La moto exclusive issue de la dernière coopération entre KTM et Brabus est donc le choix parfait pour les fans de deux-roues sportifs qui souhaitent une naked bike sportive dotée d'une dynamique de conduite exceptionnelle et d'un design extravagant. A commander dès maintenant en édition limitée à 25 exemplaires en "Onyx Black" ou "Diamond White" au prix de 49.900 euros.

Chaque moto de l'édition Masterpiece est livrée avec des accessoires exclusifs : Il s'agit notamment d'une housse d'intérieur sur mesure pour la moto, ainsi que d'un tapis au design Brabus pour la place de parking dans le garage de la maison, les deux étant bien entendu ornés de l'emblème Brabus Masterpiece doré. Les clés de chaque moto sont livrées dans une boîte en carbone exclusive portant le logo de cette édition limitée. De plus, chacun des 50 propriétaires de cette moto aura l'occasion de bénéficier d'une visite guidée exclusive de la manufacture Brabus à Bottrop.