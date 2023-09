Brabus 1300R Masterpiece: 50 pezzi, 49.900 euro

Brabus sta perfezionando altri 50 esemplari della KTM 1290 Super Duke R Evo per creare la Brabus 1300R Masterpiece Edition. Se ne volete una, non dovrete pensarci troppo.

Nel febbraio 2022 è stata presentata la prima moto Brabus, la Brabus 1300R basata sulla 1290 Super Duke R Evo, in due colori e limitata a 77 esemplari ciascuno. Sono stati tutti venduti in meno di due minuti. La seconda edizione, l'edizione 23 con due volte 145 esemplari, per un totale di 290 moto, è stata esaurita altrettanto rapidamente.

Brabus sta ora eliminando la produzione di questa serie e sta costruendo altre 50 Brabus 1300R Masterpiece Edition come addio. Due volte 25 moto elaborate e raffinate nei colori "Onyx Black" o "Diamond White", rese ancora più stravaganti da elementi selezionati in "Frozen Gold" e da un pacchetto di carbonio ulteriormente ampliato.

Perfezionare una moto di fascia alta come la KTM 1290 Super Duke R Evo e dare a questa moto un profilo molto speciale nel caratteristico linguaggio di design Brabus con elementi in carbonio a vista di alta qualità: Questa filosofia ha colpito perfettamente gli intenditori di due ruote di tutto il mondo. Dopo due serie speciali esaurite, c'è ora l'ultima opportunità, al termine della produzione di questa hyper-naked, di assicurarsi una delle moto più straordinarie al mondo, che ha il potenziale per diventare un ambito oggetto da collezione.

L'esclusiva Brabus 1300 R Masterpiece Edition è ora disponibile. È disponibile in due versioni, ciascuna con 25 moto nei colori "Onyx Black" e "Diamond White", e presenta un pacchetto di carbonio ancora più ampio rispetto alla serie speciale precedente. Include coperture per il forcellone monobraccio e i triangoli del telaio sotto il serbatoio e la sella, un pannello per il supporto della strumentazione e una copertura per la parte superiore del coperchio dell'alternatore.

Dal frontale, questa esclusiva moto iper-nuda della Brabus Manufaktur si riconosce immediatamente per il suo design unico, con una mascherina anteriore caratterizzata da un grande faro tondo a LED e vistosi pannelli laterali con alette integrate. Questi elementi visivi sono realizzati in carbonio a vista, proprio come le parti del parafango anteriore o le varie coperture del motore. Quando la moto viene avviata, il display TFT della 1300 R mostra un'animazione programmata appositamente per questa edizione limitata Brabus.

Entrambe le versioni cromatiche sono dotate di un telaio a traliccio verniciato in nero opaco e del potente motore KTM V2 da 1,3 litri di cilindrata, che eroga 180 CV a 9500 giri/min e 140 Nm a 8000 giri/min. Questo catapulta la Masterpiece Edition da ferma a 100 km/h in soli 3,2 secondi, con una velocità massima di 270 km/h.

Le sospensioni semiattive WP garantiscono una maneggevolezza sportiva e sicura. In modalità Auto, si adattano automaticamente alle condizioni della pista e allo stile di guida. In opzione, il guidatore può scegliere manualmente tra diversi assetti, dal più confortevole al più rigido per la guida in circuito, premendo un pulsante sul manubrio. Sono inoltre disponibili diverse modalità per l'elettronica del motore, che modificano l'erogazione di potenza in cinque fasi, passando da un'erogazione più delicata su strade bagnate dalla pioggia alla massima potenza per la pista.

L'orientamento sportivo di questo modello speciale comprende anche una combinazione di cerchi e pneumatici personalizzata. Grazie alla tecnologia di forgiatura e CNC, vengono prodotte le ruote monoblocco Brabus sviluppate appositamente per queste moto. Per la Msaterpiece Edition, hanno una finitura dorata, in linea con il loro nome.

L'esclusiva combinazione di colori delle ruote è ripresa anche in altri dettagli della Brabus 1300R Masterpiece Edition. Questi includono elementi di spicco in "Frozen Gold", come le winglet, le strisce di firma all'anteriore e al posteriore e gli anelli sui due silenziatori dell'impianto di scarico sportivo Brabus. Naturalmente, lo scarico Brabus non colpisce solo per il suo look sofisticato, ma anche per il suono ancora più aggressivo del motore a due cilindri.

Questo rende l'esclusiva moto nata dall'ultima collaborazione tra KTM e Brabus la scelta perfetta per gli amanti delle due ruote sportive che desiderano una naked sportiva con una dinamica di guida eccezionale e un design stravagante. Disponibile su ordinazione in un'edizione limitata di 25 esemplari ciascuno nei colori "Onyx Black" o "Diamond White" al prezzo di 49.900 euro.

Ogni moto Masterpiece Edition è dotata di accessori esclusivi: Questi includono una copertura interna su misura per la moto e un tappetino in design Brabus per il parcheggio nel garage di casa, entrambi ovviamente con emblemi Brabus Masterpiece color oro. Le chiavi di ogni moto vengono consegnate in un'esclusiva scatola di carbonio con il logo di questa edizione limitata. Inoltre, ognuno dei 50 proprietari di questa moto riceverà l'opportunità di fare un tour esclusivo della fabbrica Brabus di Bottrop.