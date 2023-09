Brabus 1300R Masterpiece: 50 peças, 49.900 euros

Em fevereiro de 2022, foi apresentada a primeira moto Brabus, a Brabus 1300R baseada na 1290 Super Duke R Evo, em duas cores e limitada a 77 exemplares cada. Foram todas vendidas em menos de dois minutos. A segunda edição, a Edition 23, com o dobro de 145 exemplares, ou seja, um total de 290 motas, foi vendida com a mesma rapidez.

A Brabus está agora a terminar a produção desta série e está a construir mais 50 da Brabus 1300R Masterpiece Edition como despedida. Duas vezes 25 motos elaboradamente refinadas nas cores "Onyx Black" ou "Diamond White", que são tornadas ainda mais extravagantes por elementos seleccionados em "Frozen Gold" e um pacote de carbono mais alargado.

Refinando uma moto topo de gama como a KTM 1290 Super Duke R Evo e dando a esta moto um perfil muito especial na linguagem de design caraterística da Brabus com elementos de carbono visíveis de alta qualidade: Esta filosofia foi muito bem aceite pelos conhecedores de duas rodas de todo o mundo. Depois de duas séries especiais esgotadas, existe agora a última oportunidade, no final da produção desta moto hiper-nua, de garantir uma das motos mais extraordinárias do mundo, que tem o potencial de se tornar uma cobiçada peça de coleção.

A exclusiva Brabus 1300 R Masterpiece Edition já está disponível. Apresenta-se em duas versões, cada uma com 25 motas nas cores "Onyx Black" e "Diamond White", e tem um pacote de carbono ainda mais extenso do que a série especial anterior. Este inclui coberturas para o braço oscilante de uma face e para os triângulos do quadro sob o depósito e o assento, um painel para o suporte do instrumento, bem como uma cobertura para a parte superior da tampa do alternador.

De frente, esta exclusiva mota hiper-nua da Brabus Manufaktur pode ser imediatamente identificada pelo seu design único, com uma máscara frontal com um grande farol redondo de LED e impressionantes painéis laterais com winglets integrados. Estes elementos visuais são produzidos em carbono visível, tal como as partes do guarda-lamas dianteiro ou as várias coberturas do motor. Quando a moto é ligada, o ecrã TFT da 1300 R mostra uma animação especialmente programada para esta Edição Limitada Brabus.

Ambas as versões coloridas estão equipadas com um quadro em treliça pintado de preto mate e o potente motor KTM V2 com uma cilindrada de 1,3 litros, que debita 180 cv às 9500 rpm e 140 Nm às 8000 rpm. Isto catapulta a Masterpiece Edition de uma paragem a 100 km/h em apenas 3,2 segundos, com uma velocidade máxima de 270 km/h.

A suspensão semi-ativa WP garante um comportamento desportivo e seguro. No modo Auto, adapta-se automaticamente às condições da pista e ao estilo de condução. Como opção, o condutor pode selecionar manualmente entre diferentes configurações, desde enfaticamente confortável a apertada para condução em circuito, com o toque de um botão no guiador. Estão também disponíveis vários modos para a eletrónica do motor, que alteram a potência em cinco fases, desde uma potência mais suave em estradas molhadas pela chuva até à potência máxima para a pista de corridas.

A orientação desportiva deste modelo especial inclui também uma combinação personalizada de jantes e pneus. Utilizando tecnologia de forja e CNC, são fabricadas as jantes monobloco Brabus especialmente desenvolvidas para estas motos. Para a Msaterpiece Edition, têm um acabamento dourado a condizer com o seu nome.

O esquema de cores exclusivo das jantes é também continuado noutros detalhes da Brabus 1300R Masterpiece Edition. Estes incluem características de destaque em "Frozen Gold", tais como os winglets, as faixas de assinatura na frente e na traseira e os anéis nos dois silenciadores do sistema de escape desportivo Brabus. Naturalmente, o escape Brabus não só impressiona pelo seu aspeto sofisticado, mas também pelo som ainda mais agressivo do motor de dois cilindros.

Isto faz com que a moto exclusiva da mais recente cooperação entre a KTM e a Brabus seja a escolha perfeita para os fãs das duas rodas desportivas que pretendem uma moto naked desportiva com uma dinâmica de condução extraordinária e um design extravagante. Disponível para encomenda numa edição limitada de 25 unidades cada, em "Onyx Black" ou "Diamond White", a um preço de 49.900 euros.

Cada mota Masterpiece Edition vem com acessórios exclusivos: Estes incluem uma cobertura interior personalizada para a mota, bem como um tapete com design Brabus para o espaço de estacionamento na garagem em casa, ambos com emblemas Brabus Masterpiece dourados. As chaves de cada moto são entregues numa caixa exclusiva em carbono com o logótipo desta Edição Limitada. Além disso, cada um dos 50 proprietários desta mota terá a oportunidade de fazer uma visita exclusiva à fábrica da Brabus em Bottrop.