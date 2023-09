Décès de Rudolf Diesel (55) : Malheur ou suicide ?

Le 29 septembre, il y a 110 ans, Rudolf Diesel, l'inventeur du principe de moteur du même nom, quittait sa vie de créateur. La cause de sa mort reste à ce jour inexpliquée.

L'inventeur du moteur Diesel, Rudolf Christian Karl Diesel, est né le 18 mars 1858 à Paris. Comme sa famille, originaire d'Augsbourg, vivait en France et plus tard en Angleterre, mais que Rudolf Junior devait recevoir une bonne éducation, il est venu, petit garçon, chez des parents dans la véritable ville d'origine de la famille.

Il a terminé l'école des arts et métiers, l'école industrielle et ses études à Munich en tant que premier. L'un de ses professeurs était l'inventeur de la machine frigorifique à glace ou à ammoniac, ce qui a influencé ses débuts dans la vie professionnelle. Il est ainsi devenu ingénieur en développement pour la technique du froid et, au bout d'un an seulement, il a été promu directeur de la succursale parisienne.

Comme tant d'autres inventeurs et bricoleurs avant lui, Rudolf Diesel s'est inspiré des machines à vapeur. C'est sur cette technique qu'il a basé sa vision de la motorisation. Dans un premier temps, il a développé, en plus de son travail, un moteur qui devait également utiliser de l'ammoniac, mais comme carburant.

Mais cela n'a pas abouti, car les métaux ne résistent pas à l'ammoniac. L'idée centrale de travailler avec des gaz hautement comprimés s'est cristallisée vers 1890. Elle devait d'ailleurs lui rester. Afin de pouvoir se concentrer pleinement sur le développement d'un nouveau moteur, il chercha une entreprise qui le soutiendrait. Il la trouva dans l'Augsburger Maschinenfabrik, une filiale de Krupp à Essen. C'est là qu'il a finalement développé, dans un hall séparé et dans le plus grand secret, un moteur qui devait fonctionner avec du fioul lourd bon marché.

Des expériences ont été menées à plusieurs reprises avec différents combustibles (essence, gaz, poussière de charbon) et des pressions allant jusqu'à plus de 30 atmosphères. Après de nombreux petits pas en avant et autant de revers, il faudra attendre 1897 pour que le premier moteur à allumage par compression fonctionne sans problème. Rudolf Diesel a réussi sa percée avec le pétrole.

Les avantages du moteur Diesel, qui aspire de l'air, le comprime, injecte du carburant et le mélange obtenu s'enflamme spontanément sous l'effet de la haute pression, sont, outre le carburant bon marché et inoffensif, sa faible consommation et son rendement élevé.

Dès lors, Rudolf Diesel devint mondialement célèbre. Il reçut de nombreux honneurs et devint un conférencier très demandé. Son moteur fut la principale attraction de l'Exposition universelle de Paris et de l'"Exposition électrique" de New York.

La richesse vint s'ajouter à la renommée de Diesel. Un brasseur de bière américain a payé un million de marks à Diesel pour être le seul détenteur de licence en Amérique du Nord. La production de ses moteurs tournait à plein régime à Augsbourg, mais la finition bâclée donnait une mauvaise image des moteurs Diesel. Rudolf Diesel lui-même n'était plus en bonne santé à ce moment-là et ne pouvait donc pas superviser la production dans la mesure nécessaire.

L'atteinte à sa réputation a donc également détruit son état d'esprit. Le 28 septembre 1913, Rudolf Diesel disparut lors d'une traversée en ferry dans la Manche et ne fut plus jamais revu vivant. Le 10 octobre, des bateliers néerlandais ont retrouvé son corps flottant dans l'eau. Un accident ne peut être exclu, le suicide de l'homme, alors âgé de seulement 55 ans, est également possible.