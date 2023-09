Morte di Rudolf Diesel (55): Sfortuna o suicidio?

L'inventore del motore Diesel, Rudolf Christian Karl Diesel, nacque a Parigi il 18 marzo 1858. Poiché la sua famiglia, originaria di Augusta, viveva in Francia e successivamente in Inghilterra, ma Rudolf Junior doveva ricevere una buona istruzione, da giovane venne a vivere con i parenti nell'attuale città natale della famiglia.

Si diplomò alla scuola di commercio, alla scuola industriale e ai suoi studi a Monaco di Baviera come primo della classe. Uno dei suoi docenti fu l'inventore della macchina per la refrigerazione del ghiaccio o dell'ammoniaca, che influenzò il suo ingresso nella vita professionale. Divenne quindi prima ingegnere di sviluppo per la tecnologia della refrigerazione, arrivando a ricoprire la carica di direttore della filiale di Parigi dopo solo un anno.

Come molti altri inventori e ingegneri prima di lui, Rudolf Diesel fu ispirato dai motori a vapore. Anche le sue visioni sulla motorizzazione si basavano su questa tecnologia. Inizialmente, oltre al suo lavoro attuale, sviluppò un motore che avrebbe dovuto utilizzare anche l'ammoniaca, ma come combustibile.

Ma non se ne fece nulla, perché i metalli non sono resistenti all'ammoniaca. L'idea centrale di lavorare con gas altamente compressi si cristallizzò intorno al 1890. E rimarrà con lui. Per potersi concentrare completamente sullo sviluppo di un nuovo tipo di motore, cercò un'azienda che lo sostenesse. La trovò nella Augsburger Maschinenfabrik, una filiale di Krupp a Essen. Lì, in una sala separata e nel più stretto riserbo, sviluppò finalmente un motore che doveva funzionare con olio combustibile pesante a basso costo.

Furono condotti numerosi esperimenti con diversi combustibili (benzina, gas, polvere di carbone) e pressioni fino a oltre 30 atmosfere. Dopo tanti piccoli passi avanti e altrettante battute d'arresto, bisognerà attendere il 1897 per vedere il primo motore ad accensione spontanea funzionare senza problemi. Rudolf Diesel raggiunse la svolta con il petrolio.

I vantaggi del motore Diesel, che aspira aria, la comprime, inietta carburante e la miscela risultante si accende da sola ad alta pressione, sono, oltre al carburante economico e innocuo, il basso consumo e l'alta efficienza.

Da questo momento in poi, Rudolf Diesel divenne famoso in tutto il mondo. Ricevette una moltitudine di onorificenze e divenne un oratore ricercato. Il suo motore fu l'attrazione principale dell'Esposizione Universale di Parigi e della "Electric Exposition" di New York.

Alla fama di Diesel si aggiunse la ricchezza. Un produttore di birra americano pagò a Diesel un milione di marchi per essere l'unico licenziatario in Nord America. La produzione dei suoi motori era in pieno svolgimento ad Augusta, ma una lavorazione scadente mise in cattiva luce i motori Diesel. Lo stesso Rudolf Diesel non godeva più di buona salute e non era in grado di supervisionare la produzione nella misura necessaria.

Il danno alla sua reputazione compromise anche il suo stato mentale. Il 28 settembre 1913, Rudolf Diesel scomparve durante una traversata in traghetto nel Canale della Manica e non fu più visto vivo. Il 10 ottobre, dei barcaioli olandesi trovarono il suo corpo che galleggiava nell'acqua. Non si può escludere un incidente, ma anche il suicidio dell'allora 55enne.