Morte de Rudolf Diesel (55): Infortúnio ou suicídio?

No dia 29 de setembro, há 110 anos, Rudolf Diesel, o inventor do princípio do motor com o mesmo nome, faleceu da sua vida criativa. A causa da morte é ainda desconhecida.

por Thorsten Horn - Automatic translation from German

O inventor do motor Diesel, Rudolf Christian Karl Diesel, nasceu em Paris a 18 de março de 1858. Como a sua família, originária de Augsburgo, vivia em França e mais tarde em Inglaterra, mas Rudolf Júnior devia receber uma boa educação, veio viver com familiares na cidade natal da família quando era ainda muito jovem.

Concluiu a escola de comércio, a escola industrial e os estudos em Munique com a primeira classe em todos os casos. Um dos seus professores foi o inventor da máquina de refrigeração a gelo ou amoníaco, o que influenciou a sua entrada na vida profissional. Assim, começa por ser engenheiro de desenvolvimento da tecnologia de refrigeração, chegando ao cargo de diretor da sucursal de Paris ao fim de apenas um ano.

Como tantos outros inventores e engenheiros antes dele, Rudolf Diesel foi inspirado pelos motores a vapor. As suas visões da motorização também se baseavam nesta tecnologia. Inicialmente, para além do seu trabalho atual, desenvolveu um motor que também utilizava amoníaco, mas agora como combustível.

Mas não deu em nada, pois os metais não são resistentes ao amoníaco. A ideia central de trabalhar com gases altamente comprimidos cristalizou-se por volta de 1890. Esta ideia ficou-lhe na memória. Para se poder concentrar totalmente no desenvolvimento de um novo tipo de motor, procurou uma empresa que o apoiasse. Encontrou-a na Augsburger Maschinenfabrik, uma filial da Krupp em Essen. Aí, numa sala separada e sob o mais rigoroso secretismo, desenvolveu finalmente um motor que funcionaria com fuelóleo pesado barato.

Foram efectuadas repetidas experiências com diferentes combustíveis (gasolina, gases, pó de carvão) e pressões até mais de 30 atmosferas. Depois de muitos pequenos passos em frente e outros tantos recuos, só em 1897 é que o primeiro motor de ignição por compressão funcionou sem problemas. Rudolf Diesel conseguiu este feito com o petróleo.

As vantagens do motor Diesel, que aspira ar, comprime-o, injecta combustível e a mistura resultante inflama-se sob alta pressão, são, para além do combustível barato e inofensivo, o baixo consumo e a elevada eficiência.

A partir de então, Rudolf Diesel tornou-se mundialmente famoso. Recebeu inúmeras distinções e tornou-se um orador muito solicitado. O seu motor foi a principal atração na Feira Mundial de Paris e na "Exposição Eléctrica" em Nova Iorque.

À fama de Diesel juntou-se a riqueza. Um fabricante de cerveja americano pagou a Diesel um milhão de marcos para ser o único licenciado na América do Norte. Em Augsburgo, a produção dos seus motores está em pleno andamento, mas a má qualidade de fabrico lança uma luz negativa sobre os motores Diesel. O próprio Rudolf Diesel já não se encontrava de boa saúde nesta altura e, por isso, não podia supervisionar a produção na medida do necessário.

Os danos causados à sua reputação também afectaram o seu estado mental. Em 28 de setembro de 1913, Rudolf Diesel desapareceu durante uma travessia de ferry no Canal da Mancha e nunca mais foi visto com vida. Em 10 de outubro, barqueiros holandeses encontram o seu corpo a boiar na água. Não se pode excluir a hipótese de acidente, mas também a de suicídio do jovem de 55 anos.