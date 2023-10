Ducati DesertX Rally : pas seulement une mise à jour visuelle

Ducati présente le DesertX Rally à côté de l'enduro de voyage DesertX. Des roues plus solides et des éléments de suspension de haute qualité avec plus de débattement incitent à une utilisation tout-terrain engagée.

La Ducati DesertX est déjà une enduro de voyage adaptée au tout-terrain, avec des roues à rayons dans les dimensions caractéristiques de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière. Ducati en rajoute une couche avec la version Rally.

Un garde-boue avant surélevé signale l'aptitude au tout-terrain, mais il y a bien plus : les éléments de suspension Kayaba permettent un débattement supplémentaire de 20 mm à l'avant et à l'arrière, ce qui donne 250 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière. La garde au sol augmente ainsi de 30 à 280 mm. La fourche à cartouche fermée avec tubes intérieurs de 48 mm, revêtement Kashima et guides de fourche revêtus de DLC est placée dans des tés de fourche fraisés.

Le bras oscillant en aluminium modifié avec un point d'articulation adapté de l'amortisseur s'appuie sur un amortisseur réglable avec un piston d'amortisseur de 46 mm plus grand, ce qui devrait améliorer les réserves de l'amortisseur lors d'une utilisation tout-terrain difficile. Les niveaux de pression haut et bas sont réglables séparément. De plus, un amortisseur de direction réglable d'Öhlins est monté directement sur le collier de guidon.

Les roues sont construites à partir de moyeux fraisés, de rayons en acier et de jantes en aluminium Excel, la jante arrière ayant été choisie un demi-pouce plus étroite. Les pneus autorisés sont le Pirelli Scorpion Rally STR polyvalent, le Scorpion Rally tout-terrain et le Scorpion Trail II plutôt adapté à l'asphalte, tous avec chambre à air. Les jantes à rayons croisés sans chambre à air du DesertX standard ont été abandonnées.

Le moteur est celui du DesertX : V2 refroidi par liquide de 937 cm3, distribution desmodromique avec deux arbres à cames en tête et quatre soupapes par cylindre. 110 ch à 9250 tr/min et 92 Nm à 6500 tr/min suffiront à faire fondre n'importe quel pneu arrière sur le terrain.

Les six modes de conduite configurables - Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro et Rally - comprennent l'ABS en virage, le contrôle de la traction, le contrôle du wheelie et le contrôle du frein moteur, tous réglables et recalibrés pour le châssis du DesertX Rally. Sur les longues étapes, le régulateur de vitesse soulage le conducteur, et un Quickshifter est fourni de série pour passer les vitesses supérieures et inférieures.

Les fonctions électroniques sont gérées par l'écran couleur TFT de 5 pouces, qui est facile à lire même en position de conduite debout. La connectivité smartphone est de série, la fonction de navigation est en option. Le cockpit est équipé de série d'un tube (en anglais Utility Bar, tube utile) sur lequel peuvent être branchés des appareils de navigation. Une protection moteur et des éléments fraisés pour le levier de vitesse et la pédale de frein complètent l'équipement. Avec un poids à sec de 203 kg, la version Rally n'a gagné qu'un kilo par rapport à la DesertX, malgré un châssis nettement plus solide.

Avec des intervalles d'entretien de 15.000 km ou de 24 mois et un contrôle du jeu des soupapes tous les 30.000 km, les coûts d'exploitation sont réduits. La DesertX Rally sera également disponible en 35 kW et sera disponible chez les concessionnaires à partir de janvier 2024 en blanc/rouge au prix de 21.590 euros (Suisse à partir de Fr. 22.900.-), ce qui représente une différence de prix considérable de 4800 euros par rapport à la DesertX en Allemagne.