Ducati DesertX Rally: non solo rinnovata esteticamente

Ducati ha introdotto la DesertX Rally per accompagnare la DesertX touring enduro. Ruote più solide ed elementi delle sospensioni di alta qualità con maggiore escursione invogliano ad andare in fuoristrada.

La Ducati DesertX è già un'enduro da turismo fuoristrada con ruote a raggi nelle caratteristiche misure da 21 pollici all'anteriore e 18 pollici al posteriore. Ora Ducati la segue con la versione Rally.

L'alettone anteriore rialzato segnala l'attitudine al fuoristrada, ma c'è molto di più: gli elementi delle sospensioni Kayaba consentono 20 mm di escursione in più all'anteriore e al posteriore, per un totale di 250 mm all'anteriore e 240 mm al posteriore. L'altezza da terra aumenta così di 30 a 280 mm. La forcella a cartuccia chiusa con tubi interni da 48 mm, rivestimento Kashima e guide della forcella rivestite in DLC è alloggiata in morsetti tripli fresati.

Il forcellone in alluminio modificato, con punto di attacco dell'ammortizzatore regolato, è supportato da un ammortizzatore regolabile con un pistone più grande da 46 mm, che dovrebbe migliorare le riserve dell'ammortizzatore nel duro uso fuoristrada. Lo smorzamento in compressione ad alta e bassa velocità è regolabile separatamente. Inoltre, un ammortizzatore di sterzo regolabile Öhlins è montato direttamente sul morsetto del manubrio.

Le ruote sono realizzate con mozzi fresati, raggi in acciaio e cerchi in alluminio Excel, con il cerchio posteriore scelto per essere più stretto di mezzo pollice. I pneumatici sono i versatili Pirelli Scorpion Rally STR, oltre allo Scorpion Rally off-road e allo Scorpion Trail II, più adatto all'asfalto, tutti con camera d'aria. I cerchi tubeless a razze incrociate della DesertX standard sono stati eliminati.

La trasmissione è la stessa della DesertX: V2 raffreddato a liquido con 937 cc, distribuzione desmodromica con due alberi a camme in testa e quattro valvole per cilindro. 110 CV a 9250 giri/min e 92 Nm a 6500 giri/min sono sufficienti per masticare rapidamente qualsiasi pneumatico posteriore in fuoristrada.

Le sei modalità di guida configurabili Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro e Rally includono l'ABS in curva, il controllo della trazione, il controllo dell'impennata e il controllo del freno motore, tutti regolabili e ricalibrati sul telaio della DesertX Rally. Nelle tappe più lunghe, il cruise control alleggerisce la fatica del pilota e il quickshifter è di serie per le scalate e le scalate di marcia.

Le funzioni elettroniche sono gestite dal display a colori TFT da 5 pollici, facile da leggere anche da una posizione di guida eretta. La connettività per smartphone è di serie, mentre la navigazione è opzionale. Nell'abitacolo è montata di serie una barra portaoggetti a cui è possibile fissare i dispositivi di navigazione. Le protezioni del motore e i componenti fresati per la leva del cambio e il pedale del freno completano la dotazione. Con un peso a secco di 203 kg, la versione Rally ha guadagnato solo 1 kg rispetto alla DesertX, nonostante un telaio notevolmente più solido.

Con intervalli di manutenzione di 15.000 km o 24 mesi e controlli del gioco valvole ogni 30.000 km, i costi di gestione sono contenuti. Il DesertX Rally sarà disponibile anche con 35 kW e sarà disponibile da gennaio 2024 in bianco/rosso presso i concessionari a un prezzo a partire da 21.590 euro (Svizzera da Fr. 22.900.-), in Germania una differenza di prezzo rispetto al DesertX di ben 4800 euro.