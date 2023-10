Ducati DesertX Rally: Não apenas visualmente renovada

A Ducati DesertX já é uma enduro de turismo todo-o-terreno com jantes de raios nas medidas características de 21 polegadas à frente e 18 polegadas atrás. Agora a Ducati está a seguir o exemplo com a versão Rally.

Uma asa dianteira elevada assinala a capacidade de todo-o-terreno, mas há muito mais: os elementos de suspensão Kayaba permitem 20 mm mais de curso à frente e atrás, dando 250 mm à frente e 240 mm atrás. Isto aumenta a distância ao solo em 30 para 280 mm. A forquilha de cartucho fechado com tubos interiores de 48 mm, revestimento Kashima e guias de forquilha com revestimento DLC está alojada em pinças triplas fresadas.

O braço oscilante em alumínio modificado com ponto de ligação do amortecedor ajustado é suportado por um amortecedor ajustável com um pistão maior de 46 mm, o que deverá melhorar as reservas do amortecedor em utilização dura fora de estrada. Os amortecedores de compressão de alta e baixa velocidade são ajustáveis separadamente. Além disso, um amortecedor de direção ajustável da Öhlins é montado diretamente na braçadeira do guiador.

Os cubos fresados, os raios de aço e as jantes de alumínio Excel são utilizados para construir as rodas, com a jante traseira escolhida para ser meia polegada mais estreita. Os pneus são o versátil Pirelli Scorpion Rally STR, mais o Scorpion Rally off-road e o Scorpion Trail II, que é mais adequado para asfalto, todos com câmaras de ar. As jantes de raios cruzados sem câmara de ar do DesertX de série são dispensadas.

A unidade de tração é a mesma da DesertX: V2 refrigerado a líquido com 937 cc, comando de válvulas desmodrómico com duas árvores de cames à cabeça e quatro válvulas por cilindro. 110 cv às 9250 rpm e 92 Nm às 6500 rpm serão suficientes para mastigar rapidamente qualquer pneu traseiro fora de estrada.

Os seis modos de condução configuráveis Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro e Rally incluem ABS para curvas, controlo de tração, controlo de rodas e controlo do travão motor, todos ajustáveis e recalibrados para o chassis da DesertX Rally. Em etapas longas, o controlo de velocidade de cruzeiro alivia a tensão do condutor e uma alavanca de velocidades rápida é de série para aumentar e reduzir as mudanças de velocidade.

As funções electrónicas são geridas através do ecrã TFT a cores de 5 polegadas, que é fácil de ler mesmo a partir de uma posição de condução em pé. A conetividade com o smartphone é de série, a navegação é opcional. Uma barra de utilidades é instalada de série no cockpit, à qual podem ser fixados dispositivos de navegação. As protecções do motor e os componentes fresados para a alavanca de velocidades e o pedal do travão completam o equipamento. Com um peso a seco de 203 kg, a versão Rally ganhou apenas 1 kg em relação ao DesertX, apesar de um chassis consideravelmente mais sólido.

Com intervalos de manutenção de 15.000 km ou 24 meses e verificações da folga das válvulas a cada 30.000 km, os custos operacionais são mantidos baixos. O DesertX Rally também estará disponível com 35 kW e estará disponível a partir de janeiro de 2024 em branco/vermelho nos concessionários a um preço a partir de 21.590 euros (Suíça a partir de Fr. 22.900), na Alemanha uma diferença de preço para o DesertX de uns consideráveis 4800 euros.